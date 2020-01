Ofrecerá Yalitza Aparicio conferencia en Harvard

Yalitza Aparicio continúa abriendose camino con sus causas sociales en pro de la equidad de género y la lucha por la defensa de las comunidades indígenas y, en esta ocasión, es la Universidad de Harvard la que le abre las puertas.

Y es que la joven protagonista de Roma es una de las ponentes invitadas al The MX Conference, un evento organizado por la Asociación Méxicana de Estudiantes de la Universidad de Harvard (HUMAS, por sus siglas en inglés).

El evento se autodefine como un esfuerzo sin fines de lucro para llevar conferencistas de alta calidad ante la mayor cantidad de estudiantes posibles, en la búsqueda de un aprendizaje, debate y el entendimiento respecto a nuestro país.

La mexicana llegará a la prestigiosa universidad los próximos 31 de enero y 1 de febrero del presente año.

📣Yalitza Aparicio in the Mexico Conference!

We are honored to announce that she will be one of our keynote speakers.

Get your tickets!: https://t.co/IgzgNYsOf7 🗓

When: January 31st and February 1st, 2020.

📍Where: Harvard University @YalitzaAparicio pic.twitter.com/8KAAlFcOsg

— The Mexico Conference (@TheMXConference) January 15, 2020