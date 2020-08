Ordena INE suspender transmisión de ‘mañaneras’ de AMLO en Hidalgo y Coahuila

PUBLICIDAD

México. – El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó ordenar suspender las transmisiones integrales de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en los estados de Coahuila e Hidalgo a partir del 5 de septiembre próximo, cuando dan inicio las campañas electorales en ambas entidades.

Así lo determinó el organismo luego de que 6 de los 11 miembros del Consejo General votaron a favor de la medida que establece que la difusión en medios de comunicación de los estados señalados, podrán reanudarse el 18 de octubre.

De esa manera, se avaló un acuerdo en el que se establece que los concesionarios de radio y televisión deberán abstenerse de difundir, de manera ininterrumpida, las conferencias de prensa matutina en las señales de origen de Hidalgo y Coahuila.

En los trabajos, se presentó una controversia que dividió el voto de los consejeros, pues 5 de ellos se pronunciaron en contra de la adhesión a última hora, de un complemento técnico relacionado con un pronunciamiento de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ).

En contraste, los funcionarios que avalaron el acuerdo aseguraron que el INE ya contaba con un criterio en el mismo sentido y sobre el que destacaron, es vigente, además de que añadieron que en la misma Constitución se establece la prohibición de propaganda gubernamental , y las conferencias del presidente, afirmaron, son eso.

«El criterio existe, y si algún concesionario no lo conoce eso no lo exime del cumplimiento. Que no se les vaya a ocurrir transmitir íntegramente la mañanera porque pueden incurrir en la hipótesis que esta autoridad ya ha sancionado como indebida, porque la transmisión integral es propaganda gubernamental, y la Constitución dice que no se puede emitir”, Lorenzo Córdova.