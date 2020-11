¡Orgullo mexicano!: Será Tenoch Huerta un villano en ‘Pantera Negra 2’

Habrá presencia mexicana en la secuela de la cinta Pantera Negra: se confirmó que el actor Tenoch Huerta, conocido por participar en la serie de Netflix Narcos: México, desempeñará un papel antagónico en la película.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el oriundo de la Ciudad de México se integrará al elenco, aunque de momento se desconoce cuál será el villano que interpretará en el largometraje dirigido por Ryan Coogler.

El Universo Cinematográfico de Marvel se enfrenta a su primer gran reto al intentar mantener a flote el éxito de la saga luego de la muerte de Chadwick Boseman, quien encarnó al Rey T’Challa, monarca del reino ficticio de Wakanda.

Pese a su notable ausencia, se espera que otros actores como Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke y Angela Bassett regresen para esta producción.

Bueno, parece que nuestro mensaje llegará más lejos y con más potencia.

Well now, it seems to me that our message will be delivered farther and with so much power.

— Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) November 21, 2020