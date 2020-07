Oribe Peralta da positivo de coronavirus

PUBLICIDAD

GUADALAJARA.- La pandemia del COVID-19 sigue haciendo problemas en el Club Deportivo Guadalajara. Hace unos momentos, la Liga MX informó del quinto caso positivo de un jugador en la última semana. Así, Chivas se convierte en el equipo con más enfermos activos en el futbol mexicano, con seis.

Después de realizar exámenes de COVID-19 la semana anterior, como indican los protocolos, Oribe Peralta arrojó resultado negativo; sin embargo, presentó síntomas el fin de semana. El Club, derivado de esto, procedió a aislar y realizar un par de exámenes más al futbolista. El segundo también salió negativo, pero la sintomatología siguió presente, por lo que se le aplicó una tercera prueba, arrojando resultado positivo el día de hoy», informó la Liga MX mediante un comunicado de prensa.

En el mismo comunicado, la Liga aclaró sobre la situación de salud actual del ex seleccionado nacional.

Después de algunos días complicados (sin llegar a tener problemas de oxigenación o algún otro síntoma que obligara a tomar medidas más extremas), Oribe se encuentra bien de salud, aislado desde hace varios días y bajo observación del cuerpo médico del Club, de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud y la propia LIGA MX», se lee.

Desde el sábado pasado, Oribe Peralta se ausentó con Chivas. No fue convocado al partido de la Jornada 1 ante León y desde el lunes no ha estado entrenando en las instalaciones de Verde Valle.

En la conferencia de prensa del sábado al culminar el partido, Salvador Reyes explicó porque no había sido tomado en cuenta para el partido Oribe Peralta.

Oribe tuvo un problema de dolor de cabeza, descartado el COVID-19 y no le alcanzó para estar en el partido de hoy», declaró el fin de semana el auxiliar técnico de Chivas.