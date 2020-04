Padre de familia que perdió su trabajo por el coronavirus se gana la lotería

En estos tiempos de la pandemia mundial, un joven padre perdió su trabajo, pero la vida le cambió al ganar… ¡La lotería!

El papá ganó nada más y nada menos que 112 mil 930 millones 656 mil pesos mexicanos (4.8 mdd).

El joven padre perdió su empleo en Australia, a causa de la crisis del COVID-19, pero nunca imaginó que ganaría el premio gordo durante la Pascua.

El joven de 20 años participó en la edición de lotería “Set for Life” y ahora recibirá 470 mil 544 pesos mexicanos (20 mil dólares) al mes, durante los próximos 20 años.

El dinero le servirá para poder comprarle su primera casa a su esposa, con quien acaba de tener a su primer hijo.

Luego de que el joven recibió el primer depósito en su cuenta, “desperté a mi esposa para decirle y ella gritó de la emoción”.

An Adelaide dad, who recently lost his job due to the coronavirus pandemic, has scooped a near $5 million lottery win. #7NEWS https://t.co/uu2nZfI0EK

— 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) April 14, 2020