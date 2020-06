Paga Ahmsa solo 30 mdp

PUBLICIDAD

La semana pasada Ahmsa pagó un recurso de 30 millones de pesos a proveedores y contratistas locales, señaló Raúl Flores González Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, lo anterior se dio a conocer en la reunión del pasado miércoles, pero por falta de comunicación no estaban enterados.

Señaló que del jueves al lunes pasado, pagaron 30 millones de pesos en Monclova, de dicho recurso fueron casi 12 millones a socios de las cámaras y esta semana harán lo mismo.

Explicó que los pagos se han desfasado pero además Ahmsa paga, pero los socios no informan a representantes de cámaras, por tal motivo Gerardo Bortoni Presidente de la Unión de organismos Empresariales dio a conocer en días pasados que la empresa acerera tenía tres semanas sin pagar.

“El miércoles se nos informó a quienes si les han pagado, estuvimos preguntando a los socios y efectivamente se pagó, el desfase actual es de dos semanas”, comentó.

Esperan que esta semana el recurso incremente, pues además de pagar a los proveedores, cumplieron con uniones de créditos, se pidió a directivos de Ahmsa que se pagara más pronto a quienes menos adeudan.

De los 30 socios de la CMIC a los que Ahmsa les debe, se pagó a cerca de 10, un total de 20 siguen pendientes, la mayoría ya retiró sus servicios no porque ya no quisieron si no porque ya no pudieron.

Raúl Flores dijo que cada presidente de cámara se reunirá con sus socios para buscar estrategias, por parte de los socios de CMIC no han considerado presentar demandas porque es costosa y se pierde tiempo, lo mejor es arreglar amigablemente el adeudo que Ahmsa tiene.

Hay empresarios que dice que la empresa ha abusado de la confianza que les ha brindado, pero Flores González explicó que el problema principal de la empresa son las bajas ventas, la recuperación de su cartera y la compra de materia prima que es muy costosa.

“Lo más importante es que Ahmsa siga adelante, sí pelearnos nos va a desgastar, vamos a acabar sin trabajo, batallando para que nuestras empresas regresen, yo no lo quiero, lo hemos platicado con los socios también están de acuerdo pero si es necesario en un momento dado vamos a tener que salir a la calle”, comentó.

Así miso mencionó que sí el Gobierno Federal no aumenta las obras de infraestructura a nivel nacional, más con la pandemia, es peor, hay que buscar planes y estrategias que beneficien a todos.