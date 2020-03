Paola Rojas, en aislamiento luego de que Odalys Ramírez se sometiera a la prueba de COVID-19

PUBLICIDAD

La mañana de este 19 de marzo arrancó de manera distinta en el noticiario Al Aire, conducido por Paola Rojas, pues al inicio de la transmisión fue notoria la ausencia de la periodista, quien ha decidido mantenerse aislada por el momento, ante la circunstancia que se vive por el tema del coronavirus, según se confirmó. Lo cierto es que esta medida fue tomada a raíz de que Odalys Ramírez, integrante de ese mismo espacio, comenzara a presentar algunos síntomas que la pusieron en estado de alerta, por lo que acudió a realizarse una prueba para detectar si tiene el virus, misma que resultó positiva, según lo que se informó a través del programa televisivo Hoy.

«Estamos aquí por prevención. Ella (Paola) ha tenido contacto, pues prácticamente todos los días con Odalys Ramírez, que comenzó con algunos síntomas de gripa, ya se realizó la prueba de COVID-19 y estamos a la espera de los resultados, y seguros de que pronto estarán con ustedes de regreso y con buenas noticias”, dijo la periodista Danielle Dithurbide, quien se hizo cargo de la emisión matutina.

Mientras Odalys ha hablado al respecto y ha mostrado parte de los procedimientos médicos que ha seguido para estar al tanto de su estado de salud, Paola ha preferido guardar discreción en torno a esta circunstancia, en espera de alguna declaración en la que pudiera dar explicación de cómo se encuentra en este instante. Por tal motivo, sus fanáticos no han parado de preguntarle a través de sus redes sociales, aunque hasta el momento su actividad ocurre con toda normalidad. Incluso, ha publicado en Twitter su acostumbrado resumen noticioso con las primeras planas de los diarios.

Al mismo tiempo, Odalys se ha sincerado sobre lo ocurrido, pues asegura que luego de presentar algunos síntomas, acudió con su médico para proceder de manera inmediata y averiguar qué es lo que está ocurriendo. “Aquí estamos por órdenes de mi neumólogo, me acaban de hacer la prueba del coronavirus, después me van a hacer una tomografía de tórax para descartar algún daño en los pulmones, esperemos que no sea y esperemos que sea negativa, pero si sí sale positiva prefiero saberlo con tiempo para tomar todas las medidas necesarias, más de las que he estado tomando. Ya les contaré como sale todo…”, dijo.

Por ahora, Odalys está muy pendiente de su estado de salud, tras el resultado de la primera prueba, que arrojó positivo para COVID-19, de acuerdo con el reporte dado a conocer en Hoy. Eso sí, horas antes de esta noticia, no dejó pasar la oportunidad para alertar a todos sus seguidores sobre las medidas que deben tomar ante esta situación que ha golpeado al mundo entero. “Si ustedes son de esas personas que dice ‘a mí no me va a pasar, estamos bien, no pasa nada’, no, sí pasa. Sí está el coronavirus en México, estoy ahorita en el hospital haciéndome unos estudios y de veras, es increíble la frustración que tienen los médicos y las enfermeras porque cada vez llegan más casos y no hay tantos equipos para atender el coronavirus…”, reveló la presentadora en Instagram a través de una serie de clips en los que se le mira usando un cubrebocas.