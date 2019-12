Papá de Elda pide justicia por muerte de su hija en Castaños, Coahuila

PUBLICIDAD

José Antonio Obregón informó que personal del Ministerio Público no pudo levantar la denuncia porque el responsable de la Fiscalía de Personas Desaparecidas aún no entrega la carpeta de investigación.

Elda Graciela Obregón Castilleja, de 14 años de edad, fue reportada desaparecida el pasado mes de octubre. Un cráneo y huesos se encontraron días después en la colonia Emiliano Zapata de Castaños; después de los exámenes genéticos las autoridades determinaron que los restos humanos correspondían a la adolescente.

Al no tener claro qué fue lo que ocurrió y si se trató de un homicidio, José Antonio Obregón, quien está divorciado de la madre de Elda, viajó de Piedras Negras a Monclova para exigir justicia y solicitar a las autoridades continuar con la investigación.

“Tienen que pagar los que tienen que pagar, no pude interponer la denuncia porque la persona encargada todavía no pasa la carpeta de investigación al Ministerio Público. Me dijeron que viniera a la oficina de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas pero está cerrado y sólo me queda esperar a que abran y hacer las cosas como deben ser”, indicó.

Mencionó que constantemente visita Monclova para tener información del caso y espera enterarse si hay detenidos por la muerte de Elda, quien ya fue sepultada en el panteón el Carmen de Castaños.