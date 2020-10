Papa Francisco mandó decir a AMLO «no se canse»

En su conferencia mañanera de este jueves 22 de octubre, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer las palabras de aliento transmitidas a través de Gutiérrez Müller: no cansarse en sus esfuerzos de transformación en México y seguir adelante.

El presidente reiteró que su gobierno busca honestidad absoluta entre sus funcionarios y que no se corrompan ante estructuras de poder ajenas a la voluntad y bienestar de los ciudadanos . Expuso que, por ejemplo, no se requiere mayor preparación para ser diputado, pero advirtió que sí es necesario tener una estructura sólida de valores que no permita que vendan sus votos.