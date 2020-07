Pareja recibe pizza con símbolo nazi hecho de pepperoni

Una pareja que estaba de camino a la casa de su suegra pasó a un Little Caesars para llevar algo de cenar, sin embargo, se llevaron una gran sorpresa al abrir la caja y darse cuenta que su pizza tenía dibujada una esvástica nazi con pepperoni.

Este hecho ocurrió en Brook Park, Estados Unidos y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

So my husband stopped at #LittleCaesars for a quick bite, husband brings this home! I’m truly disappointed. This is truly saddening and disturbing and not funny at all! These aren’t funny jokes and shouldn’t be made period and on company time?! 🤯🤯🤯🤯✊🏻✊🏿✊🏾✊🏽 pic.twitter.com/zQaXecN2se

— misty laska (@LaskaMisty) June 28, 2020