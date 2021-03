“Patética generación”: El VIDEO con el que Yosstop se burló de Ainara tras su violación

PUBLICIDAD

La youtuber Yoss Hoffman fue denunciada el día de ayer por el delito de pornografía infantil, debido al video que grabó hace un tiempo en YouTube, y en donde exhibió el caso de la víctima afectada, Ainara, quien a los 16 años fue abusada sexualmente por varios de sus amigos en una fiesta, estando ella en completo estado de ebriedad.

El video lleva por título “Patética generación” y en los 16 minutos de duración, Yoss Hoffman asegura que se decidió a hacer esa cápsula con la intención de que a la juventud les sirva, así como a la gente “que aún no saben bien qué quieren de su vida”.

Calificó a Ainara como de “moral muy muy distraída”

No obstante, la forma en que YosStop se refirió a la víctima afectada en el video, causó más molestia pues lejos de ser empática con Ainara, la revictimizó digitalmente, al referirse en varias ocasiones hacia ella como “put*”.

“En pocas palabras resulta que no son de la misma escuela. Resulta que a la vieja que se estaban puteand* es una increíble niña con moral muy muy distraída, por no decir que es una put*, porque realmente sí lo es, y no porque todas las mujeres nos digamos put*s entre nosotras, sino porque esta niña todo el tiempo subía fotos encuerada y se la mandaba a los wey*s”, expresaba Yoss Hoffman en su video.

No sólo eso, sino que exhibió la agresión que la joven, en ese entonces, menor de edad, sufrió a causa de sus agresores:

“Se hizo muy famosa en toda esa bolita porque en una ped* se dejó meter una botella de Champagne por la vagina, y hay un video que me mandaron, y se ve que le están metiendo una botella por ahí mientras los wey*s se están cagand* de risa y lo hizo a cambio de tres cajetillas de cigarros.

“Esta vieja se hizo muy popular por ser así de put*”, decía la influencer en su video

De acuerdo con la versión de la youtuber, una usuaria, que no se llevaba bien con Ainara y quien se peleó a golpes con ella, le habría enviado unas conversaciones de WhatsApp, (que Yosstop mostró en el multimedia) en donde supuestamente la víctima afectada la ofende, cuando la joven le reclama por qué es tan “put*a”.

No sólo eso, Yoss Hoffman reveló la identidad de la víctima en el mismo video:

“Luego, esta chavita, que se llama Ainara, algo así, sube una entrevista con sus papás y una señora, que quien chingad*s sabemos quien es, que la estaba entrevistando, no la vi porque dura 25 minutos, neta prefiero darme un balazo, pero hasta los papás diciendo que a su hija la atacaron 40 personas”.

En algún momento del video, YosStop explicó qué pensaba sobre el asunto de Ainara:

“Lo que yo pienso es que todos están de la chingad*, no hay una persona que no salga, o no haya estado en ese momento que tenga más neuronas que otro. Está muy cabr*n el nivel de pendej*z que se maneja hoy en día en estas generaciones”, expresaba la influencer.

No sólo eso, sino que Hoffman aseguró que “ver esto y enterarte de todo lo que implicó que llegaran a este punto, te decepciona de una manera cabron*… Llegaron no sé cuantos chismosos a presenciar la pelea y se metieron más y luego esta vieja se quiso victimizar, diciendo, ‘a mí me atacaron’, cuando esta pendej* claramente se lo buscó”, decía la joven en el polémico video.

Para Yoss Hoffman “todos tienen la pinch* culpa, aquí nadie es víctima, ni la put* por ser put*, ni porque se la hayan putead*, ni estas viejas pendej*as por hacérsela de ped*. Si esa vieja es put* y sube sus videos y fotos encuerada (refiriéndose a Ainara), ¿qué gana con estarla chingand*?”, expresaba la influencer.