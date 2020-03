Patricio Borghetti perdió el sentido del olfato por el coronavirus

PUBLICIDAD

Luego de que el conductor y cantante Patricio Borghetti diera a conocer que dio positivo al Covid-19, al igual que su pareja Odalys Ramírez. Aunque, afirmó no haber tenido fiebre, tos o dificultad para respirar durante los primeros días; confirmó que tuvo pérdida del olfato, un síntoma que está asociado con el coronavirus.

“Sí, tuve un síntoma y me acabo de enterar. Esto no lo sabe mucha gente; sí es importante que lo compartan para que puedan, quizás detectar una sospecha de contagio, y es la pérdida del olfato”, dijo Patricio Borghetti en una video que compartió en Instagram.

El conductor de “Venga la Alegría” dijo que acudió con una otorrinolaringóloga luego de no detectar los olores, y por consecuencia, también perder el sentido del gusto.

“Un día me di cuenta que, no sé si me puse el desodorante o el perfume, no lo olía y se me hizo muy raro. Pasaron un par de días, decidí ir al doctor. Era lo único, no tenía fiebre ni tos. No me sentía mal, pero había perdido el olfato”, contó.

El conductor se enteró de esto gracias a su doctora que le comentó que se acababa de enterar que uno de los síntomas asociados con el coronavirus era la pérdida del olfato.

Patricio Borghetti aseguró que se siente bien y que está cumpliendo con las precauciones necesarias.

“Todo este tiempo estuve diciendo que no había tenido síntomas, que me había dado asintomático. Me he sentido muy bien. Oda está cada vez mejor, ya está creo que en el último día o en dos días más tiene que estar al cien”.