Patriotas en la vida real. El avión del equipo recoge 1 millón de mascarillas para personal médico

BOSTON.- El avión privado de los Patriots de Nueva Inglaterra regresaba a Boston tras ir a China por una carga de más de 1 millón de máscaras protectoras para el personal sanitario que lucha contra el coronavirus.

El gobernador de Massachusetts Charlie Baker adquirió las máscaras N95 de fabricantes chinos, pero no tenía la manera de trasladarlas a Estados Unidos, según informó el diario The Wall Street Journal.

A huge thank you to our friends @TencentGlobal! Without their vital logistical knowledge and help warehousing and protecting these critical supplies, this would NOT have been possible. pic.twitter.com/NqJyHDZ2D1

— New England Patriots (@Patriots) April 2, 2020