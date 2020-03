Pelea Melba Farías programas sociales

PUBLICIDAD

La Diputada Federal Melba Farías Zambrano acudió al Centro Integrador de Bienestar ubicado en la colonia Carranza y entregó a la titular Claudia Garza del Toro un padrón de más de 300 personas que tienen problemas al recibir su beca o pensión, solicitando una solución a dichos problemas.

Como representante del pueblo, la diputada pidió pronta resolución de esos pedimentos de gente que no ha recibido o les han cortado la pensión y dio un plazo de una semana para que haya una resolución.

Entre ambas se dijeron cosas como “No te rebajes diputada” y entre la gente se hacía mención a que la titular del Centro de Integración de Bienestar renunciara a su cargo.

Entre estos casos se encuentran datos de personas que no han recibido la beca de estudiantes, con capacidades diferentes y personas del programa 68 y Más, algunos recibieron al principio, después ya no les llegó, otros que nunca han recibido nada.

Otro de los argumentos de la diputada es que hay personas que acuden en busca del beneficio y les mencionan que no puede ser posible la afiliación debido a que no hay formatos.

Claudia Garza del Toro recibió la petición y dio algunas explicaciones, señalando que no les competía y que había otras instancias, reconociendo que hay problemas en muchos casos y que no hay formatos para afiliar al programa de 68 y Más se hace a través de un formato único de bienestar mismo que no tienen desde el mes de diciembre por lo que no pueden hacer la afiliación.

“Estamos en la mejor disposición de atender los casos de personas que tienen algún problema con su programa de bienestar, pero también es el momento de decirles cual es el alcance como representantes del Gobierno Federal”, señaló Garza del Toro.

Explicó que en el caso de los programas del Adulto Mayor y discapacidad, desde el año pasado se levantó un censo, después hay un sistema donde se registró a posibles beneficiarios, pero es en el Gobierno Central donde se revisa el padrón y se asignan todos los programas.

Además mencionó que se paga a través de instituciones federales, dejando en claro que ni ella ni su personal manejan dinero, hacen mesas de atención con pagadoras que ellas son las que traen efectivo pero pertenecen a Telecom o el Banco del Bienestar.

Explicó que las facultades para integrar a beneficiarios es un tope, es en la Secretaría del Bienestar para programas de adulto mayor y discapacidad donde se manejan los padrones de información que ellos envían.

“Como diputada federal no puedo permitir esto, nuestro presidente implementó esos programas para que llegaran a la gente que los necesita y no para estar con estos problemas”, señaló Melba Farías, pidiendo que se haga lo necesario para dar solución.

Será el próximo lunes cuando Melba Farías acuda nuevamente, espera una solución dijo que hay mucha gente en la oficina y no están haciendo nada, no tienen formatos para trabajar.

“Si no hay formatos desde el mes de diciembre para afiliar a la gente, ¿Entonces que están haciendo?, les llevé eso para que se pongan a trabajar”, señaló la diputada.

Otra de las cosas incoherentes, porque programas federales sobre todo el de 69 y mas es universal, resulta que hay colonias como Guadalupe y Tecnológico que no entran por ser zonas de nivel económico alto.

El apoyo es cada dos meses, la cantidad exacta es imposible porque no todos reciben lo mismo, pero son de 2 mil a 2 mil 500 pesos por 300 personas hay gente con más de un año de no recibir el apoyo o quienes nunca lo han recibido.

“No trato de afectar a nadie, lo que quiero es que la gente que viene aquí conmigo tenga solución a los problemas, ellos esperan su pensión, no le interesa saber los errores, no podemos estar trabajando sin formatos, ella pertenece a Morena, llevaré esto a la instancia correspondiente a la Secretaría del Bienestar en la Ciudad de México, donde estaré esta semana”, señaló Melba Farías.

Mientras discutían el tema entre la delegada del Bienestar y la Diputada Federal, resultó el caso de Ana Martínez Pérez de 82 años de edad de Frontera quien señaló que nunca ha recibido el apoyo.

El personal del lugar comentó que fue por una falla en el Curp, cuando dieron de alta un acta de defunción por error de dedo, lo anterior desde hace dos años y no hay respuesta para ella.

“No tenemos respuesta, porque no tenemos facultad para meter a la gente en el padrón, eso se hace en la Secretaría del Bienestar”, señalo Garza del Toro.

Indicó que se van a atender los casos pero mencionó que no hay nuevos reincorporaciones en muchos de los programas solo el de 68 y Más que está activo pero no hay formatos.

“Aquí parece más una cuestión mediática y política de la diputada que un afán de solucionar, puedo demostrar que vamos a los domicilios cuando beneficiarios no pueden acudir, cuando llaman por teléfono, incluso hasta para pagar a encamados en domicilios y hospitales”, señaló Garza del Toro.