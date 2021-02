Pelea por nieve en Pensilvania termina en 3 muertos

Un hombre disparó contra una pareja durante una pelea a causa de la nieve en el vecindario

Furia desbordada es lo que vivieron los residentes de un vecindario en Pensilvania, Estados Unidos, luego de que una pelea por nieve terminara en tres muertos; dos asesinatos y un suicidio. Un video compartido en Twitter muestra el brutal crimen.

Tras la tormenta invernal, una pareja salió a limpiar la calle y presuntamente habría arrojado nieve en la entrada de su vecino, Jeffery Spaide, de 47 años, quien discutió con ellos hasta que hubo amenazas de ambas partes acompañadas de gestos y palabras obscenas.

Entonces, el hombre vuelve a su casa y regresa con una pistola, pero al parecer James Goy y su esposa, Lisa Goy, también contaban con una, sólo que no les dio tiempo de disparar. En el video se aprecia que la mujer saca su arma y apunta, pero nunca dispara, mientras que Jeffery Spaide lanza al menos 8 o 9 tiros .

«Se utilizaron dos armas y una de ellas fue larga, pero todavía no hemos podido identificar de qué tipo es» Sam Sanguedolce, asistente del fiscal de distrito del condado de Luzerne.

Instantes después vuelve a su hogar y regresa, pero esta vez con un rifle para culminar el delito. Y, a pesar de que un par de vecinos se acercan a los heridos, estos salen corriendo en cuanto observan que el asesino está regresando. La llamada de emergencia fue recibida a las 09:00 de la mañana y las autoridades encontraron dos cuerpos sobre la nieve .

El del responsable también fue hallado, pero este en su casa, pues se suicidó apenas volvió de matar a James y Lisa, quienes han dejado a un hijo adolescente con autismo que ahora será cuidado por sus abuelos.

La policía destacó que tras el crimen no existe peligro para la comunidad, pero continuarán investigando lo ocurrido: «Es bastante aterrador ver su casa justo al lado de nosotros. Volver a nuestro hogar es una sensación extraña porque era un sitio tranquilo donde no pasaba gran cosa», comentó un residente.

SNOW SHOVELING DISPUTE ENDS WITH 3 DEAD IN PLAINS TOWNSHIP

Plains Township Police Department Chief confirms a double murder suicide on Bergh Street. Chief tells us this all started as a neighbor dispute over shoveling snow. More details to come live at Noon @WNEP pic.twitter.com/Ce1sVsmX2O

— Chelsea Strub (@chelseastrub) February 1, 2021