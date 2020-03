Pelean padres por proteger al director

PUBLICIDAD

FRONTERA, COAH.- Padres de familia de estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 64 Netzahualcóyotl, generaron un fuerte enfrentamiento que trascendió en gritos, la pelea fue entre los protestantes por la falta de maestros y la Sociedad de Padres.

Quienes se manifestaban, exigían la asignación de docentes y el cumplimiento de los horarios de trabajo de los ya existentes, toda vez que diariamente los alumnos solo reciben 3 horas de clase efectiva, ya que hay docentes que no se presentan desde hace más de 6 meses sin recibir sanción alguna.

Víctor Hugo Salinas, Marlene Treviño y María Elena Rosas, explicaron que sus hijos tienen bajo rendimiento escolar debido a que no tienen la plantilla de maestros completa, ya que de 12 docentes que deben acudir al plantel, solo 4 se presentan y el resto pone pretextos justificados por el director para no dar clases.

“Los jóvenes son continuamente sacados al patio porque no tiene docente, solo la prefecta Juanita los cuida, sin embargo se han generado riñas entre ellos y el director Marco Antonio Moguel solo les dice que no hagan escándalo para llamar la atención”.

Molestos porque incluso solicitaron ingresar al plantel para dialogar con el director, los padres de familia denunciaron a los miembros de la sociedad de padres de familia, quienes tomando atribuciones que no les corresponden, no permiten la entrada al plantel, aun cuando soliciten entrevistarse con el director.

Incluso en el momento en que los padres de familia solicitaron ingresar, dos mujeres una de nombre Magda y otra Elsa, quienes se identificaron como miembros de la mesa directiva de la sociedad de padres de familia, discutieron acaloradamente e incluso cerraron el portón del plantel, sin importar que una madre de familia se encontrara en el lugar.

Una de ellas, incluso reclamó el que los padres afectados hicieran pública la denuncia ante los medios de comunicación, tratando en todo momento de justificar las continuas inasistencias del personal docente al plantel, asegurando que los maestros eran enviados continuamente a Saltillo por el Director, lo cual fue negado minutos después.

Por su parte los padres de familia exigieron una respuesta por parte del director, quien desde lejos solo se concretó a observar el pleito generado por los miembros de la sociedad de padres, quienes en todo momento negaron el ingreso e incluso reclamaron a los padres de familia por hacer pública la situación con el personal docente.

“Nosotros queremos que se envíen maestros, no es posible que no reciban matemáticas, ni historia, algunos solo acuden solo una vez por semana y el resto ni siquiera va, por lo que exigimos la intervención de las autoridades y que no se tome represalias contra nuestros hijos, quienes son los que son afectados cada que los padres reclamamos esta situación”.