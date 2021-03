Pepe Le Pew y Speedy Gonzales son señalados por fomentar la cultura de la violación y el racismo

Ciudad Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbrago).– Los personajes de caricatura de Warner Bros. vuelven a entrar en polémica, ahora tras la publicación de una columna del The New York Times.

«El periodista Charles M. Blow del diario estadounidense señala en su columna llamada “Seis libros de Seuss aburrieron un sesgo” que “el racismo debe ser exorcizado de la cultura, incluida, o tal vez especialmente, de la cultura infantil. Enseñar a un niño a odiarse o avergonzarse de sí mismo es un pecado contra su inocencia y un peso contra sus posibilidades».

Asegura que personajes como el el famoso zorrillo francés llamado Pepe Le Pew, de los Looney Tunes, fomenta la cultura de la violación en los niños, y el de Speedy Gonzales, un estereotipa racista hacia los mexicanos. Personajes que tuvieron gran influencia en los niños de generaciones anteriores y que aún están presentes en la cultura.

“Algunas de las primeras caricaturas que puedo recordar incluyen a Pepé Le Pew, quien normalizó la cultura de la violación”, señala sobre este personaje.

La columna, publicada el pasado 3 de marzo, recibió varios comentarios negativos a través de redes sociales, por ello, el columnista aprovechó su cuenta de Twitter para ampliar aun más su punto en contra de este personaje:

“Están locos porque dije que Pepe Le Pew se sumaba a la cultura de la violación. Veamos:

1. Agarra / besa a una chica / extraño, repetidamente, sin consentimiento y en contra de su voluntad.

2. Ella lucha con todas sus fuerzas para alejarse de él, pero él no la libera.

3. Cierra una puerta para evitar que ella se escape”.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021