Perdió todo en incendio

PUBLICIDAD

Han pasado varios días desde que su ex yerno les quemó la vivienda terminando con todo lo que construyeron durante años, pero él ya quedó en libertad, a ella solo le ofrecieron 5 mil pesos pero a cambio debía firmar el perdón para el responsable.

Fue el 23 de diciembre, eran cerca de las 11:00 de la noche cuando la vivienda de Laura García fue consumida por el fuego, el responsable del siniestro fue la ex pareja sentimental de su hija.

Su exyerno pasó por la vivienda y sacó a su hijo por la barda, Laura García se dio cuenta, se lo quitó a media calle, lo que provocó su enojo y prendió fuego a la casa.

Hay testigos, los vecinos vieron cuando Erick Alan Lira Martínez de 22 años de edad, prendió fuego a la vivienda que rápidamente se consumió por el fugo, se quemaron muebles, ropa, los juguetes y la ropa que estrenarían la noche de Navidad, no quedó nada.

En la vivienda vivía Laura, su esposo, su hija mayor de 17 años, su nieto de dos años, un niño de 12 años y una niña de 10 años.

Tenían dos semanas que su hija se había separado, estuvo dos años con él pero siempre hubo problemas, pues él no quería trabajar, era trailero y cuando provocó el incendio andaba drogado.

Se interpuso la demanda en el Ministerio Público, Laura García mencionó que estaban por decirle la cita con el juez, pero nunca le hablaron y cuando ella preguntó le dijeron que su ex yerno ya estaba en libertad.

“Ando con mis niños en la calle, batallando, quemó mis muebles, juguetes, ropa y hasta 7 mil 500 pesos que tenían yo ahí porque había pedido un préstamo, además de celulares, con sacrificios hago todo esto y para que el venga y nomas prenda fuego”, comentó Laura García.

De un momento a otro la familia se quedó sin nada, sus hijos estaban tristes, así pasaron la navidad porque no estrenaron nada, una sobrina le compró tenis a su hijo y otra sobrina juguetes a su niña.

No piensan meterse a la vivienda hasta que Erick Alan se haga responsable, la última vez la citaron que había una garantía, le dejaron 5 mil pesos, le dijeron que al firmar la garantía le darían el dinero, pero con esto otorgaba el perdón al responsable.

“Les dije que yo no iba a firmar eso, le dije que gracias y me salí, eso me lo dijo el secretario del Ministerio Público, pero después supe que la hoja que tenían ahí, la que querían que firmara decía que yo era quien había quemado mi casa, seguramente”, señaló.