Perros entrenados pueden detectar casos de covid con alta precisión

Un grupo de investigadores en Alemania están probando la efectividad de los perros entrenados para olfatear nuevos casos de coronavirus, el estudio arroja hasta un 94% de precision en la detección.

La Universidad de Medicina, así como la de Medicina Veterinaria de Hannover y las fuerzas armadas de Alemania, dieron a conocer un estudio en el que los perros entrenados pueden diferenciar entre muestras de saliva humana infectadas por SARS-CoV-2 y las que no lo portan.

Para este estudio se entrenó a ocho perros de las fuerzas armadas alemanas durante una semana. Los perros olfatearon la saliva de más de mil personas infectadas y no infectadas por el virus.

Maren von Koeckritz-Blickwede, una de las académicas al frente del estudio dijo que esto es posible porque los procesos metabólicos de una persona infectada cambian completamente.

LOVE this—German sniffer dogs 🐕 can detect COVID-19 in people! Overall success rate was 94% (among 1012 saliva samples—19% #COVID19 positive), 4% false positive and 17% false negative. Details on dog breed and training in thread🧵 below. But no long wait! pic.twitter.com/HrSxfO2YeC

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) July 27, 2020