Persiste dilema por afiliación al INSABI

Decidirá Coahuila si entra o no, al esquema de salud

Saltillo, Coah.- Entre hoy y mañana el Estado de Coahuila deberá decidir si entra o no al esquema del Instituto de Salud para el Bienestar, señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

Y es que de aceptarlo, la federación tomaría el control total de los nosocomios en la entidad, decisión que según el Secretario de Salud no corresponde propiamente al Gobierno del Estado, por lo que éste es uno de los puntos a observar.

Expresó que con ello se entregaría prácticamente todo el sistema de salud estatal a la federación e incluso su propio puesto estaría en riesgo; en tanto que aún y cuando no lo acepte, se otorgaría a la Secretaría de Salud Estatal el mismo presupuesto del 2019 más lo que corresponda a la inflación.

No obstante lo anterior, quedaría enfrentar la atención de tercer nivel que no puede ser negada y para la cual no contarían con recursos extras, “y si hay algún problema ¿a quién correspondería enfrentarlo? Al gobernador”, comentó.

El Secretario expresó que el asunto lo está viendo el departamento jurídico de la dependencia a su cargo, así como la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Gobernación así como la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas a nivel nacional.

“Están viendo los pros y los contras y mañana irán con el abogado de la Secretaría de Salud para proponer una decisión que le van a pasar al Gobernador”, expuso.

Por su parte Riquelme Solís afirmó que se tomaría una decisión entre hoy y mañana, viendo las particularidades de nuestra entidad, “sí estoy preocupado por la infraestructura y por los recursos que anteriormente con el Seguro Popular era un buen complemento de apoyo a la población, y con el famoso cargo dentro del tercer nivel… nos va a causar impedimentos con los pacientes que de forma económica no se puedan dar”.

Faltan medicamentos oncológicos.

Por otra parte, el Secretario de Salud en Coahuila aceptó que hay algunos medicamentos oncológicos “que están ausentes” en el Hospital General, y recordó que se habían suspendido alrededor de 140 tratamientos oncológicos de pacientes que tuvieron que ser llevados a la ciudad de Monterrey, pero ya se solicitó apoyo federal y fue resuelta la situación.

Dijo que en el caso del Hospital General son pocos los tratamientos que faltan, pero se tiene la promesa del INSABI que se atenderán.

Finalmente, dijo que a la fecha se han presentado 26 casos de influencia H2N3, y de ellos 16 son en Saltillo, pero aseguró que se tienen vacunas suficientes y ya se han aplicado alrededor de 700 mil, aunque se tienen aún 300 mil por aplicar, esto generalmente a pacientes vulnerables como diabéticos e inmunodeprimidos.