Pide Calderón a AMLO que lo deje de hostigar

México.- Felipe Calderón Hinojosa pidió a Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) que lo deje de «hostigar», en el contexto de la solicitud de consulta de juicio a expresidentes .

PUBLICIDAD En su cuenta de Twitter, respondió al mandatario que si tiene pruebas fundadas contra él, «que vaya hoy y las presente ante el fiscal , sin necesidad de consulta» ciudadana. «Pero si no tiene pruebas y ni acusaciones específicas, no hay consulta ni votación que valga, debe dejar de hostigarme» Felipe Calderón Esta mañana en su conferencia de prensa, López Obrador señaló que el inicio del proceso de consulta ciudadana permitirá saber si se podrá o no juzgar legalmente a los expresidentes, por presuntos fraudes electorales o actos de supuesta corrupción. En Twitter, Calderón dijo que la petición de consulta a expresidentes e»s violatoria de garantías elementales: Presunción de Inocencia, Debido Proceso Legal, Justicia por Tribunal Independiente, Investigación exclusiva del Ministerio Público, Protección de Vida, Honra y Dignidad».

Para el esposo de Margarita Zavala, se «está confundiendo la República con un Circo Romano: en lugar de acudir con pruebas a la fiscalía, pregunta a la multitud si se condena o perdona a inocentes».

Además, recordó una frase de José María Morelos que dicta: «Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario»

En su cuenta de Twitter, el político michoacano también dijo que reiteraba su tuit del mes de mayo en el que decía:

«Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga» Felipe Calderón