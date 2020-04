Pide familia prueba del coronavirus

PUBLICIDAD

La familia Galindo solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social que les realicen la prueba del Covid-19 luego que el señor Juan Manuel Galindo falleciera por una infección respiratoria el martes 7 de abril y fue dado de alto el pasado domingo sin conocer los resultados de la prueba Covid-19.

Son residentes de la colonia Praderas Casas Nuevas y temer representar un peligro al ser portadores de la enfermedad y no contar con un diagnóstico de salud del señor Juan Manuel, con quien convivieron.

Sus familiares explicaron, lo llevaron a consultar el pasado 24 de marzo a la Clínica 84 del Seguro Social, ubicada en la colonia Obrera Sur, porque presentó problema en un pie. El médico general le dijo que tenía una trombosis y lo mandó de forma urgente a la Clínica 7 del IMSS.

“Lo revisaron en Urgencias y se quedó internado, al día siguiente lo sacaron diciendo que no podía estar ahí por todo lo que estaba pasando en el interior debido a la pandemia. Sus hijos tenían que atender el problema del pie y lo llevaron a particular, le hicieron estudios de sangre y qué tanto daño traía”.

Personal del Hospital San José, interpretaron sus estudios e informaron que tenía neumonía y no trombosis, de ahí lo trasladaron nuevamente a la Clínica 7 del Seguro Social al ser sospechoso de Covid-19 y lo internaron en el tercer piso, donde estaba el señor Alfonso de Hoyos.

El domingo 5 de abril lo dieron de alta aunque no se contaba con los resultados de la prueba, sus familiares increpan la decisión de los médicos sin un diagnóstico. Solo les dieron la indicación de mantenerlo aislado y si presentaba problemas para respirar, volvieran a llevarlo a la clínica.

“Falleció este martes, vino la Cruz Roja a revisarle el pulso y el Ministerio Público, el señor dijo que no podrían saber de qué murió o a qué hora porque los cuerpos se estaban cremando, no hay autopsias”.

La esposa de Juan Manuel ya se encuentra aislada en el bloque B del IMSS, presenta los mismos síntomas que el difunto, por ello solicitan que los revisen y les hagan la prueba para saber si los otros miembros se contagiaron.