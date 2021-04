Pide Mario vacunen a médicos particulares

PUBLICIDAD

Las propuestas del candidato a la presidencia municipal de Monclova, por el PAN. Dr. Mario Dávila Delgado, no se enfocan solo en el rubro de infraestructura, e inversiones, también abarca los temas de salud, específicamente aquellos que en estos momentos son afectados por la pandemia, como es el caso del personal médico de las clínicas particulares, a los que se les ha negado ser inmunizados.

Comentó que en su momento se vacunó los médicos del sector público de primera línea, tanto del IMSS como del ISSSTE, sin embargo, la ciudadanía cuando requiere ser atendido del contagio por Covid, prefiere acudir a los hospitales privados, porque confiesan que tienen miedo acudir a las instituciones ya mencionadas.

Mario Dávila, dijo que, dentro de su propuesta de gobierno, está la de vacunar al personal médico particular, que también atienden los casos covid en primera línea, y refirió que el problema de no vacunar al personal médico particular, es por la toma de decisiones que se hace desde un escritorio en un nivel superior, donde no se examinan con atención y prudencia, las ventajas y los inconvenientes que representa, el no vacunar a los médicos particulares de primera línea.

Por otra parte, dijo entender que los derechohabientes tengan miedo de contraer una enfermedad que ha sido devastadora, por lo que prefieren acudir a hospitales particulares para ser tratados del covid, “Y qué va pasar si no se vacuna contra el covid, a los médicos particulares, ellos también se van a enfermar y pueden morir” señaló.

Por eso, el candidato a presidente municipal, por el partido Acción Nacional, Mario Dávila, reiteró que dentro de su propuesta, está vacunar a los médicos particulares de primera línea, para que puedan atender con mayor confianza, a todos los derechohabientes, que a poco más de un año de haber iniciado la pandemia, aún tienen temor de acudir a las instituciones públicas.