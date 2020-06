Pide padre custodia de un menor

PUBLICIDAD

Un padre de familia pide que las autoridades correspondientes reabran su caso, pues su hijo ha sufrido violencia intrafamiliar a manos de su padrastro y maltratos de su madre y a pesar de que la situación ya fue vista por la Procuraduría de los Niños y Niñas la custodia del menor fue asignada a la madre.

Fidel Martínez Cabrera padre de Iker de seis años señaló que la procuradora no ha actuado con legalidad en la custodia de su hijo, ya que hace dos semanas recibió una llamada por parte de su ex pareja madre de su hijo donde le pedía que recogiera al menor ya que no lo soportaba y era muy mal educado.

Ante esto él fue de inmediato por su hijo junto con sus papás, ellos fueron quienes lo esperaron en la puerta de la casa cuando vieron que el menor traía rasguños y algunos golpes.

Al llegar a casa el padre platicó con el su hijo y él explicó que había sido golpeado por la pareja sentimental de su madre Nuri Villarreal, rápidamente fueron a Seguridad Pública donde levantaron un acta donde le tomaron fotografías a Iker y a Fidel para guardarlas como evidencia.

Pasado dos días de esto, ambos padres se presentaron ante Pronnif con la Licenciada Manet Martínez, la madre solo se avocó a contar historias de la relación con el padre del menor.

Aunque Martínez Cabrera había pedido que se le diera la palabra la “intermediaria” dijo que necesitaba saber el punto de la madre ya que de ahí se decidiría con quien iría el niño.

“Ella empezó a hablar de nuestra relación y de porqué terminó, yo le explicaba a la licenciada que eso nada tenía que ver con lo que le estaban haciendo a mi hijo, cuando le dije que ella me habló por que según no soportaba al niño mi ex dijo que no había sido cierto y se contradijo” comentó el padre desesperado.

Al final la titular le cedió la custodia a una tía paterna del menor y luego de unos días se la regreso a la madre de Iker, aun cuando hay evidencia que el pequeño sufre de violencia familiar viviendo con ella a manos de su padrastro.

Es por esto que el padre de familia pidió que alguien más revise el caso de su hijo pues teme a que vuelva a ser violentado, incluso expuso que ha sido amenazado con denunciarlo ante Pronnif si tarda un día en dar la pensión alimenticia.