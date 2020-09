Piden a pensionados no dar datos a extraños

PUBLICIDAD

Luego de que la delegación del IMSS en Coahuila exhortara a los adultos mayores a no proporcionar información personal que puede utilizarse para extorsionar ante esto Jesús Castillo Presidente de las Asociación de Jubilados y Pensionados exhortó a no dar ningún tipo de información por el momento.

Señaló que las organizaciones de jubilados y pensionados están cerradas desde el 8 de marzo, no acuden ni al seguro ni a las oficinas, pero ante tal situación, no se han recibido instrucciones directamente del seguro, no hay información.

Aun así y con la intención de que no se dejen sorprender y los afecten económicamente, es mejor no proporcionar información aunque las personas que estén tras el teléfono sean insistentes, reiteró que es importante no proporcionar nada de datos personales.

“Si se han visto casos de socios que han sido extorsionados, pero desde hace tiempo no pasaba, ahora es sorprenderte ver que son muchas cosas las que afectan la economía de los adultos mayores, hay que ponernos abusados para que no nos sorprenda prestaciones económicas, afiliación y vigencia, subsidios o directamente la delegación estatal o nacional”, comentó.

Y es que en su página oficial de facebook, el IMSS Coahuila publicó una captura de pantalla en la que se lee que una persona informa sobre lo acontecido y señala que se están enviando mensajes vía whatsapp o bien llamadas a domicilio donde los supuestos trabajadores solicitan información sobre la persona y la pensión que recibe, supuestamente para actualizar la base de datos del instituto.

Al mismo tiempo, se lee la cancelación del aviso en donde el IMSS lanza la advertencia a las personas que puedan recibir dichos mensajes o llamadas, de que es falso que se lleven a cabo este tipo de contactos para actualizar cualquier información, por lo que recomienda no dar ningún dato a quienes llamen solicitándola. El mensaje en cuestión, detalla que los supuestos trabajadores de la oficina de pensiones del IMSS, solicitan confirmar datos confidenciales con el pretexto de que se les realizará un depósito a su cuenta de pensión, lo cual es falso. Añade que el intento puede ocurrir por la presunción de hackear las cuentas de los pensionados, por lo que a la vez, pide no compartir ninguna información.