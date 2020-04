Piden ayuda para Rogelio

PUBLICIDAD

Son decenas las familias que se han visto afectadas por la contingencia sanitaria del Covid-19, por ello una abuelita pidió el apoyo de la ciudadanía su nieto presenta una discapacidad y necesitaba con urgencia un medicamento y pañales, pues su esposo es uno de tantos choferes del transporte público que atraviesa por la difícil situación económica al no tener pasajeros.

María del Refugio Méndez está a cargo de sus tres nietos, la situación que se vive es muy difícil, su esposo no tiene trabajo como antes por eso pidió ayuda para conseguir el medicamento para su nieto Rogelio Emmanuel Vidales de la Cerda de 8 años de edad padece Hidrocefalia.

“Ayer vino una muchacha a dejarle pañales me dijo que haría una rifa o algo, pero yo no quiero dinero, si quieren apoyarme que sea con ellos, no quisiera que se preste a malas interpretaciones”, comentó

Son tres nietos los que están a su cargo, la madre de ellos se fue igual que el papá, desde hace 4 años, los abuelos están a cargo, afortunadamente el niño ha estado bien, en ocasiones se pone mal y es hospitalizado pero se ha recuperado.

Mencionó que la mamá y la hermana del padre de los menores también están al pendiente y apoyan en cualquier situación.

Rogelio Emmanuel no camina, casi siempre está acostado, solo mueve un brazo el otro ya casi no le funciona, los pies los mueve con sus manos y no por sí solo.

Rogelio es muy simpático, risueño, cariñoso, amable, cuando alguien desconocido ingresa a su domicilio no tarda en preguntar –Hola, ¿Cómo estás?, pero cuando se enoja, no hay quien lo pare, pues no quiere que nadie lo vea ni se acerque.

El medicamento Levetiracetam es el que necesitaba, ya se lo llevó una persona, María del Refugio comentó que siempre ha batallado en conseguir dicho medicamento debido a que en el seguro es muy demandado.

Si no le dan el medicamento va a convulsionar más, por eso era urgente conseguirlo, pero ahora es necesario obtener pañales y otro tipo de ayuda para el pequeño que necesita de una buena alimentación.

Interesados en apoyar la causa pueden hacerlo directamente con la familia que habita en la calle Román Cepeda 2006 colonia 20 de Noviembre o comunicarse al número 866 650 50 84.