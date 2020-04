Piden doctores no salir de casa

PUBLICIDAD

Trabajadores del Hospital Amparo Pape de Benavides envió un llamado a la comunidad para que se resguarden en sus hogares y respeten la cuarentena, mediante hojas escribieron diversos mensajes como “quédate en casa” y “ya no soporto el cubre bocas”.

El turno vespertino del hospital, médicos y enfermeras se sumaron a la campaña “Quédate en tu casa” ante la situación actual del Covid-19, pues aún hay personas que se rehúsan a creer que la enfermedad ha cobrado vidas de sus compañeros como de la ciudadanía en general, en la región como en todo el país.

Se tomaron el tiempo para escribir algunos mensajes como: “Quédate en casa, yo no puedo porque cuido de ti”, “quiero ver a mi hijo crecer”, “quiero conocer a mi nieto”, “ya no soporto el cubre bocas”, “quiero abrazar a mi familia ¡apóyame!” y “los míos me esperan”.

Confían en que la participación de las personas haga más llevadero su trabajo, pues si son pacientes asintomáticos y se quedan en sus hogares, ya no podrán propagar el virus a los demás.

Mencionaron, todos han sacrificado su tiempo en familia para salvar vidas y correr el riesgo de también contagiarse.

Actualmente, hay dos pacientes internados en la sala 5 del hospital, son positivos a la enfermedad y no han requerido de respiradores, su evolución ha sido buena.