Piden regrese el servicio mixto

PUBLICIDAD

Madres de familia se manifestaron para que regrese el servicio mixto a cuatro jardines de niños de Monclova, luego que el gobierno federal los cancelara, portando pancartas, alrededor de 20 mamás se instalaron en la Plaza del Magisterio y dijeron, el próximo paso es acudir a Saltillo.

Bibiana Vega Chávez tiene a su hijo en el kínder Guadalupe Márquez y en esta semana les informaron que el siguiente semestre ya no habría el servicio, ella como las demás mamás, están preocupadas por la inseguridad que se vive contantemente.

Alrededor de las 7:00 de la tarde, veinte madres de familia se reunieron en la Plaza del Magisterio, portaban pancartas donde escribieron “No por ahorrar lancen a nuestros hijos a la calle” y “Que el gobierno federal no nos quite el servicio mixto”.

“Todas somos trabajadores y no se nos hace justo que nos quiten ese servicio, exigimos que no lo cancelen en Coahuila porque hablamos a la Ciudad de México y nos dijeron que solo aquí está pasando. Para tratar de convencer a las autoridades, recabamos firmas, pero no nos han hecho caso, lo que vamos a hacer es ir a Saltillo”, mencionó.

El servicio de tiempo mixto terminará este semestre en cuatro jardines de niños por disposición del gobierno federal, alrededor de 400 familias se verán afectadas, el titular de Servicios Educativos en la región centro, Félix Alejandro Rodríguez señaló, los planteles de tiempo ampliado continuarán.

El tiempo ampliado se respeta para el siguiente ciclo escolar, los niños entran a las nueve de la mañana para salir a la una de la tarde, mientras que el tiempo mixto es de ocho de la mañana y la salida es a las dos de la tarde y en algunos planteles, a las tres de la tarde.

“De estos tenemos cuatro con tiempo mixto, el Adolfo López Mateos, Suzanne Lou Pape, Guadalupe Victoria y Flores Márquez, y 16 jardines de niños con tiempo ampliado, a los padres de familia ya se les avisó por parte del plantel y esto también sale dentro de la información de las preinscripciones en la plataforma”, comentó Félix Rodríguez Ramos.

Se tiene un promedio de 90 a 100 familias por jardín de niño, alrededor de 400 niños se verían afectados en la cancelación del programa. El pago a 36 maestros, intendente y directora, lo hacía la federación y de la alimentación a los estudiantes, los mismos padres de familia.

Los cuatro planteles se quedarán con el horario normal que es de nueve de la mañana a doce del mediodía, recordó que son disposiciones oficiales del gobierno federal y las van a cumplir, en caso que haya otra situación se dará a conocer o alguna estrategia estatal.