Piden Senador regresen animales a los circos

El Senador por Morena, Armando Guadiana presentará una Iniciativa de Ley para que los animales regresen a los circos, ya que es una tradición y un atractivo, señaló que esto tendría que hacerse con reglas para regular el trato de los animales.

En su visita por Monclova el senador señaló que actualmente no hay afluencia de personas en los circos pues los animales eran el atractivo principal.

Dijo que las Ley de Protección Animal federales y estatales irían cambiando la situación en el tema de los caballos, gallos y toros en Coahuila.

Señaló que no es cosa fácil y lo más complicado es tratar el tema con la misma gente de Morena pero aseguró que no se deben dejar engañar por la gente animalista.

“Yo lo viví, los animales lo conocí en lo circos y me quedaba asombrado verlos cerquita, en la noche no podía uno ni dormir”, señaló el senador.

Dijo que ha platicado con cirqueros afuera del senado, tienen una tradición y se de repente les cortaron su actividad, su trabajo.

Señaló que los animales que se llevaron y que fueron retirados de los circos murieron de hambre y descuido en los zoológicos y los lugares a donde los llevaron.

Indicó que se deberían pedir cuentas a las instituciones que se quedaron a cargo de dichos animales después de la iniciativa de ley que presentaron integrantes del Partido Verde Ecologista.

“Se van a enojar conmigo los verdes y morenos pero me vale”, señaló el senador al mencionar que en el mes de febrero presentará la iniciativa de ley para el regreso de los animales en los circos.

El senador dijo que la intención es que el uso de los animales en los circos sea tratado como un tema formativo y de educación para los niños para que se les permita conocer las caracterizas de este tipo de animales.

Después de los animales en circos tocará el tema de gallos, toros y caballos que son parte de las tradiciones.

LE DEBE AHMSA A GUADIANA

Independientemente AHMSA presenta problemática fuerte en lo financiero, se requiere el apoyo de proveedores

“Ojalá que negocien pronto con las alternativas de fusión, venta o asociación con otras empresas de la misma industrial, si Alonso Ancira estuviera aquí, estaría cerca de los fierros y podría resolver la problemática”

Se molestó un poco cuando se le cuestionó a cerca de este adeudo, dijo que más que un interés personal es un interés nacional.

“A los problemas personales los atacó como debe ser, lo que es importante es que ojalá pronto salga de la problemática que encuentren la inyección de capital o lo que sea necesario lo más importante son los empleos que genera”, comentó.

Argumentó que se ha batallado un poco para mantener empleos, dijo que se debe diversificar la industria, la más importante es Ahmsa pues tiene más contenido nacional ya que en cada tonelada hay trabajo en minas de cabrón, de fierro y de toda la materia prima.

Dijo que está en pláticas con directivos por lo que espera que pronto se solución la problemática.