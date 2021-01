Piden trámites virtuales en SAT

PUBLICIDAD

Haber cerrado las oficinas del SAT en Monclova por que Coahuila fue posicionado en semáforo rojo por la pandemia es una medida que puede cambiar siguiendo los protocolos necesarios para evitar contagios y no afectar a la población que necesita hacer trámites fiscales.

“Es cuestión de sumarse y formar parte del subcomité, que se acerquen a escuchar estadísticas, el subcomité ha funcionado muy bien, sí les llegó una orden a nivel federal y no cuentan con la información suficiente es muy cómodo cerrar pero generan un caos para todas aquellas personas que tienen trámites pendientes”, comentó.

Dijo que cumpliendo con protocolos se pueden reactivar, falta información donde vean que se está haciendo algo al respecto para seguir trabajando.

Esta medida afecta a comerciantes y empresarios por la firma electrónica por sí se acaban códigos de facturación se necesitan tenerlos porque sí un negocio se queda sin operar complica la operación con sus clientes.

Las citas que se trataban de responder a través de internet están muy alargadas, se han visto obligados a viajar a Torreón y Saltillo, con esto no se va a poder facturar a clientes, si no hay factura hay muchos negocios que no operan, o los obligan a irse a la informalidad porque tienen que seguir operando, hay clientes que sí no les das factura no les van a comprar.

“Es la falta de información y criterio a seguir operando, hay que buscar como sí, como se ha hecho en la región, que se reabra, yo pediría que analicen la información que se tiene y vean como sí se puede operar, antes de la pandemia ya se atendía por citas, es más fácil hacer programación del número de personas que se van a atender porque otras dependencias federales siguen en operación”, comentó.