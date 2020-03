Por las prisas madre olvida a sus hijos en casa

Es común que cuando una persona sale con prisas de su hogar se le olviden algunas cosas como el teléfono, el lunch, las llaves, la cartera o apagar las luces; sin embargo, hay una mujer que llegó a los extremos de la distracción.

Se trata de una madre en Estados Unidos quien al momento de estar arriba de su automóvil rumbo a la escuela de sus hijos, se percató que en los asientos de atrás no se encontraban sus pequeños, pues los había olvidado en su casa.

Dicho momento provocó que la señora decidiera grabar un video donde entre carcajadas interminables compartió su graciosa e inolvidable experiencia.

She rlly drove her kids to school but her kids weren’t in the car 😭😭😭😭😭😭😭😭😂😂😂 i can’t stop laughing 😂😭😭😂😭😭😂😂 pic.twitter.com/cgOgJuTajR

— prriissss🥑 (@torrespriss) February 24, 2020