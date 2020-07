¡Positivos! Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez contagiados de COVID-19

PUBLICIDAD

Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera reveló que tanto ella como su esposo Lorenzo Méndez dieron positivo a la prueba de COVID-19.

Por medio de un en vivo compartido en su cuenta de Instagram, la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, explicó que por tercera vez decidió realizarse una prueba por precaución, esto luego de haber viajado a San Diego, misma que resultó positiva.

“Me hice la prueba de COVID es la tercera vez que me la hago por precauciones, me la hice el día de ayer y me llegaron hoy (los resultados) que sí tengo COVID-19. Me siento muy bien, pero si me he sentido un poquito cansada, no tengo calentura, no me duele el cuerpo, no puedo probar”, explicó la empresaria.

Pese a ello, Chiquis no pierde su buen sentido del humor pues afirmó que Lorenzo la había contagiado tras besarla pues a él ya le dolía la garganta. Cabe mencionar que el cantante utilizó su cuenta de Twitter para confirmar que él también había resultado contagiado de COVID-19.

“Increíble que la prueba de COVID cueste $200. Si fuera tan peligroso, los gobiernos deberían de dar la prueba gratis a todo el mundo”, escribió.