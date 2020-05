Probable que nunca volvamos a la normalidad tras la pandemia de COVID-19: López-Gatell

PUBLICIDAD

Luego de se diera a conocer el plan para regresar a la “nueva normalidad” ante la crisis que ha generado la pandemia de coronavirus COVID-19, el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell aclaró algunas dudas sobre cómo ocurrirá el regreso a la normalidad y qué debe significar eso para los mexicanos.

Tras admitir que México aun está en la etapa de ascenso en el número de contagios pues hay ciudades que siguen teniendo nuevos casos, también comentó que en el caso de la Ciudad de México (entidad con más casos de contagios en el país) , “está en la zona de meseta, en el pico y próximamente empezará el declive (de la curva)”.

Explicó que la jornada nacional de Sana Distancia continúa e insistió en que “nadie debe confundirse pensando que se acabó la epidemia, la jornada de Sana Distancia termina el 30 de mayo y solamente hasta el 1 de junio empiezan las actividades correspondientes al periodo de reapertura hacia la nueva normalidad que será muy regulado, muy ordenado, muy controlado”.

En entrevista con Denise Maker para su noticiero en Televisa, el subsecretario fue cuestionado en el sentido de que las personas se preguntan cuándo vamos a regresar a la normalidad, a la vida que teníamos antes y en ese sentido fue tajante:

Yo contestaría que lo más probable es que nunca, debemos acostumbrarnos a una nueva normalidad que implica saber convivir con un agente infeccioso como es SARS–CoV-2 (en inglés, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2)​, que produce una enfermedad de importancia individual y colectiva, epidemiológica a la que debemos adaptarnos”, precisó.

Y explicó que la humanidad, en particular los mexicanos, “nos hemos adaptado a la cultura de los terremotos, a la nueva realidad respecto a los sismos, y e este caso tenemos que hacer adaptaciones en nuestra higiene, en nuestro espacio público, en la forma en que interactuamos”.

López-Gatell, quien se ha convertido en la imagen pública del combate a la pandemia en el país, refirió que las enfermedades emergentes de origen infeccioso, cuyos orígenes suelen ser la vida silvestre, continuamente representan una amenaza para la humanidad.

Y que en el caso del SARS–CoV-2 lo más probable es que llegue a una estabilidad con respecto a la población humana y termine siendo de poca importancia en términos de causar enfermedades de poca virulencia, además de que se trabaja en tratamientos y quizás una vacuna

¿Qué es la nueva normalidad?

Sobre cómo será la nueva normalidad, el subsecretario de Salud indicó que los humanos deberán adaptarse a elementos tan básicos como la higiene de las manos, el control del estornudo, mantenerse en casa si hay síntomas de la enfermedad, estar a una sana distancia respecto a las vías respiratorias, que es el mecanismo de contagio, que todo eso se incorpore como actividades cotidianas, son retos importantes para incorporarlos a nuestra cultura

¿Qué significa el semáforo?

Explicó que el semáforo es un instrumento de monitoreo tanto del riesgo, como de las acciones que resulten de acuerdo al nivel de riesgo en que se encuentre la zona o región. Es análogo a la actividad de las contingencias ambientales o la actividad volcánica y permitirá mantenernos atentos con la evidencia de poder saber cuál es el nivel de riesgo, focalizarlo territorialmente, por municipio.

Par determinar esto se tomarán en cuenta varios elementos como:

La vulnerabilidad que depende de las condiciones sociales, económicas

Los asentamientos humanos

La capacidad resolutiva del sistema de salud local

La actividad epidémica

Número de casos

Letalidad

Mortalidad y

Ocupación de unidades hospitalarias.

Dijo que es probable que en esta fase se requiera incorporar las pruebas serológicas, las cuales detectan la capacidad de respuesta inmunológica contra el virus.

Aclaró que no necesariamente tendrán que aumentar el número de pruebas moleculares o PCR (de reacción en cadena de la polimerasa y que confirman los casos vigentes de COVID-19, pues detectan directamente el ARN (ácido ribonucleico), es decir, el material genético del virus, en las muestras tomadas de secreciones respiratorias del paciente.

Sobre las pruebas serológicas explicó que estas pruebas de sangre en la que se miden anticuerpos para ver cuantas personas han tenido anticuerpos al virus, “es seguro que las necesitamos lo que es impreciso es que existan las tecnologías adecuadas y el conocimiento científico sobre en qué momento existen los anticuerpos a qué concentraciones, eso no existe aun, sobre si los anticuerpos son protectores y cuánto dura la inmunidad”.

¿Municipios de la esperanza?

Al ser cuestionado sobre por qué municipios de la esperanza, López-Gatell explicó que la razón es que “muchos compartimos esa visión en la medida que las comunidades se hacen partícipes de su propio destino, se pueden estimular positivamente cuando reconocen que hay elementos que hoy nos permiten reconocer que la epidemia, en un momento dado, va a pasar, no solo en esos municipios, en todo el país, en todo el mundo la epidemia es controlable eventualmente”.

Fecha de regreso a las actividades productivas

Respecto a la fecha en que las actividades como la construcción, las armadoras y la minería podrán reiniciar sus labores, el funcionario dijo:

“Solo a partir del 1 de junio. Del 18 de mayo al 31 de mayo es la fase de preparación, pero no inician actividades, no se prenden las plantas no se convoca a todo el personal, solo el personal necesario para la preparación. La actividad propiamente de esas empresas empezará el 1 de junio en adelante.

Finalmente y a pregunta expresa sobre los casos de coerción que se ha ejercido sobre médicos residentes (estudiantes en prácticas) para que acudan a laborar, Hugo López-Gatell aclaró que es completamente inválido hacer coerción de esta naturaleza a personal que está en entrenamiento.

“Internos de pregrado no son personal contratado, son becarios, estudiantes y la responsabilidad de su seguridad esta en manos de las instituciones educativas y la responsabilidad de la Secretaria de Salud es darles las condiciones para que estén protegidas y su participación solo puede ser voluntaria, nadie tiene derecho a amenazarlos de esa manera y si no lo hacen no está en riesgo su futuro profesional y están en su derecho de abstenerse de concurrir a la unidad si no se sienten seguros”.