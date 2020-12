Proceso electoral en NL, no apto para cardiacos

PUBLICIDAD

El proceso electoral que se vive en Nuevo León ahora sí que no es apto para espectadores cardiacos, y parece que se va a poner peor, o mejor, depende de qué lado de la mesa se le vea.

Por lo pronto como diría el columnista clásico “si no hay chisqueo”, el panista ex alcalde de Monterrey y de San Nicolás de los Garza, Fernando Larrazabal Bretón va a formalizar sus intenciones de ser candidato del PAN a la gubernatura.

Cabe aclarar que nada más levantó la mano el también ex diputado, y las dudas sobre las intenciones de dos fuertes aspirantes, Felipe de Jesús Cantú, ex candidato a la gubernatura en la pasada elección y ex candidato a la alcaldía y también ex alcalde, así como, el senador con licencia y ex alcalde de San Nicolás de los Garza Víctor Fuentes, se ve difícil que busquen hacerle la guerra interna a Larrazabal.

Los expertos en panismo en Nuevo León me dicen que más bien lo que se dará es un fenómeno de unidad, en torno a la candidatura de Larrazabal, en el partido albiazul fundado por Manuel Gómez Morín a finales de los años 30,s del siglo pasado.

Por lo pronto esto cambia drásticamente el panorama de aquí a junio del cercano 2021 aunque el resultado sigue siendo de pronóstico reservado, pero ya no la tienen tan fácil los que la creían ganada.

Nada más por refrescar la memoria, en 1985 Fernando Canales ganó la gubernatura de Nuevo León abanderado por el PAN y no se la dieron. Por ello la buscó 12 años después y en 1997 volvió a ganar, lo cual le permitió ocupar la oficina en el Palacio de Cantera.

En el año 2009 Larrazábal era el candidato natural a gobernador por el PAN pero, en una de sus borracheras Felipe Calderón decidió bajarlo para poner a Fernando Elizondo Barragán.

Apunte al margen es que Larrazabal logró casi el doble de votos en su campaña a la alcaldía de Monterrey, más que Rodrigo Medina en esa misma contienda en busca de la gubernatura… y 12 años después en el 2021 Larry puede sacar la victoria y llegar a gobernar Nuevo León.

Mientras tanto, recordando “como sufría” porque lo ponían a jugar golf, Samuel García va en picada y esos votos que Movimiento Ciudadano le quitaba al PAN, dicen los analistas, van de regreso con Larry.

Y ahora que Larrazábal se va a enfrentar a Clara Luz Flores Carrales, los expertos recuerdan que en el 2000 Larrazabal derrotó a su esposo, Abel Guerra, a quien se le atribute la ingeniería electoral, y les arrebató la alcaldía de Monterrey.

Así que agarre asiento, lugar y tabla y compre una buena provisión de palomitas, porque esto no se acaba hasta dentro de seis meses.