Programa de juegos en la Nocturna de Softbol Femenil y Varonil

PUBLICIDAD

Una semana llena de acción en la Liga de Softbol Femenil y Varonil Nocturno Profr. Elías Ramírez, en donde veremos a grandes equipos enfrentarse en lo que es la última serie antes de dar inicio a los playoffs.

JUEVES 9 DE ENERO

CAMPO PEPE MALDONADO

19:30 DODGERS VS MINEROS

20:30 CACHANAS VS MAVERICKS

21:30 LOBOS VS MARLINS

VIERNES 10 DE ENERO

CAMPO PEPE MALDONADO

19:30 HORNETS VS DELFINES

PLAYOFF VARONIL LIBRE

SERIE A GANAR 2 DE 3

20:30 INDIOS/TECATE VS MAQUINA DEL MAL

21:30 INDIOS/TECATE VS YANKEES

VIERNES 10 DE ENERO

PARQUÉ LAS FUENTES

19:30 CACHORRAS VS POTRAS

20:30 SABROSAS VS PARRAL SPORT

SÁBADO 11 DE ENERO

CAMPO PEPE MALDONADO

16:00 ATLÉTICAS VS RED SOX

17:00 PIRATAS VS DODGERS

18:00HORNETS VS ROCKIES

19:00 ROCKIES VS DREAM TEAM

20:00 REGAL VS GREENS

DOMINGO 12 DE ENERO

CAMPO PEPE MALDONADO

16:00 FÉNIX VS GREENS

17:00 MINERAS VS FÉNIX

18:00 DIVAS VS BLUE JAYS

19:00 DREAM TEAM VS DIABLAS

LUNES 13 DE ENERO

CAMPO PEPE MALDONADO

19:30 PISTOLEROS VS EDUCACIÓN FISICA

20:30 LA 28 VS DODGERS

21:30 MARLINS VS CACHANAS