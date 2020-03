Protestan falta de insumos en IMSS

PUBLICIDAD

Más de cien trabajadores de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social hicieron paro parcial ante la falta de insumos como cubre bocas, uniformes, lentes, guantes y gel anti bacterial, temen contagiarse de casos sospechosos de Covid-19 ya que a no se ha hecho al prueba a los pacientes que llegan con la sintomatología.

Alrededor de las 13:30 horas, médicos generales, médicos especialistas, enfermeras, trabajadores de limpieza y secretarias, se dieron cita en la explanada de la clínica luego de terminar su turno, también se les unieron sus compañeros del turno vespertino y por alrededor de dos horas no ingresaron a laborar.

La principal petición de los galenos fue la llegada de insumos de calidad como las mascarillas n95, la cual tiene un filtro especial para que no pasen ningún virus, han tenido que comprar de su bolsillo cubre bocas y el material que les brinda la institución, la usan junto con otros dos más para hacer uno solo que esté grueso.

Reconocieron que hay pacientes aislados porque presentan los síntomas del coronavirus que es tos, fiebre, dolor muscular y en casos graves, problemas respiratorios, pero no les han dicho si las muestras tomadas dieron positivo y es hasta que les den los resultados, que les darán la protección necesaria.

“Por la mañana no pudimos ingresar a quirófano porque no contábamos con los uniformes, tenemos así desde hace quince días, no podemos parar labores porque tenemos que atender pero también, tenemos seres queridos que nos esperan en nuestras casas y no queremos contagiarlos”, dijo Marcela Barajas.

Aunque se dijo que a partir del lunes 23 se daría licencia con goce de sueldo a los trabajadores vulnerables como inmunodeprimidos, hipertensos y que tienen diabetes descontrolada, les han regresado la documentación, solo a veinte trabajadores embarazadas las han regresado a sus casas y a las mamás que tienen niños con discapacidad.

“Tenemos que esperar a que nuestros directores nos autoricen, desacatan la orden que se dio la semana pasada, yo traigo mi neuropatía a todo lo que da, tengo mi hemoglobina glucosolada en 14 gramos y estoy laborando porque nadie me puede mantener”, señaló la enfermera general Blanca Rodríguez.

Indicaron que las acciones que tomaron pueden temer represalias, quitarles sus derechos sindicales e incluso correrlas, pero quieren que les den respuesta para dar el servicio a la derechohabiencia porque son el primer contacto que tienen con los pacientes.

A esto se le suma que hay tres casos confirmados de residentes e internos que se contagiaron de influenza y no les han informado nada acerca de los casos sospechosos Covid-19, siguen atendiendo a los pacientes en Medicina Interna donde están los más graves de salud.

Aunque el representante regional del Sindicato de la Sección 12 del Seguro Social, Gualberto García Pecina, se reunió con el director Ulises Mendoza y una comisión de médicos desde las 2:00 de la tarde y luego de dos horas, no habían llegado a un acuerdo.