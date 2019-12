Protestan obreros por falta de pago

PUBLICIDAD

Trabajadores de la empresa Recmesa se manifestaron la tarde de ayer al exterior de las oficinas de la constructora ante la falta de pago de las últimas dos semanas, en donde se les ha señalado que no se cubrirá el salario hasta que AHMSA no les pague.

Son 25 trabajadores los que se están viendo afectados, quienes llevan a cabo labores de mantenimiento de maquinaria de ferrocarril al interior de la siderúrgica y que no han recibido su sueldo de las últimas dos semanas.

Los trabajadores señalaron que Carlos González propietario de la compañía les estuvo dando largas prometiendo el pago de su sueldo, sin embargo el día de ayer les dijo que no les pagaría hasta que la siderúrgica no cubra su adeudo.

Los afectados se mostraron molestos al señalar que contaban con el recurso para la celebración de Navidad con sus familias, pero ahora no podrán tener las fiestas como ellos deseaban.

Abogados de los trabajadores trataron de dialogar con los representantes de la empresa pero esto no fue posible, ya que se les impidió el ingreso.

Asi mismo señalaron que se encuentran desprotegidos ante el periodo vacacional de los representantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Señalan que es inaceptable que las empresas utilicen de pretexto la situación de Altos Hornos de México para eludir sus responsabilidades con sus trabajadores, ya que las empresas deben contar con los recursos para sobrellevar este tipo de situaciones.

Hicieron un llamado a las autoridades estatales en especial al Secretario del Trabajo Román Cepeda para que voltee a ver a Monclova y atienda esta situación y se respete el pacto laboral que se firmó.