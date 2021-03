Protestará Coahuila la Ley Eléctrica

PUBLICIDAD

TORREÓN, Coah.- El Gobernador priista Miguel Ángel Riquelme Solís advirtió hoy que de aprobar el Senado la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica presentada por el Ejecutivo Federal, Coahuila promoverá una controversia constitucional

“Es una afectación muy grave para la competitividad de México y Coahuila llevaba un gran avance en el tema de energías renovables, ya manifesté mi postura, también las consecuencias de que ser aprobada esta ley en el Senado, pero también vemos que no hay eco derivado de la mayoría que tiene Morena y sus aliados, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta”, añadió.

“Por eso, la verdad es que Coahuila sí entrará en una controversia constitucional de aprobarse la Ley, es uno de los estados más afectados”.

Riquelme Solís dijo que esta Ley afectaría la relación de México con Estados Unidos y con Canadá, por el tratado firmado entre estos tres países.

“Aquí hay mucha inversión extranjera, aquí también hay muchísima industria que el consumo depende precisamente la garantía del mismo”, señaló.

El Mandatario Estatal dijo que la suspensión del suministro de energía eléctrica que se tuvo en días pasados fue una pequeña muestra de un caos.

“Aunque lo han querido minimizar las pérdidas fueron millonarias en el País”, manifestó.

“Y he querido también ser muy responsable en este tema, pero no hay conductos, no hay consulta, no se ve la afectación en la industria, no se ve la afectación en cada entidad federativa, no hay diálogo, ustedes vieron que comentaron precisamente que no se le cambará ni una coma a la ley de cómo fue enviada por el Ejecutivo”.

“Vamos a estar en dialogo permanente con los empresarios en Coahuila para ver las opciones alternativas que de momento tendremos que ir explorando para que aquí en Coahuila se afecte lo menos posible, pero la reacción de nuestra economía, no las veo muy favorables”, comentó.