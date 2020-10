¿Qué es el Regeneron, el fármaco experimental con el que tratan a Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió un tratamiento experimental contra el coronavirus, elaborado por una empresa llamada Regeneron.

El médico presidencial Sean P. Conley afirmó ayer que el presidente estadounidense recibió una dosis de ocho gramos del coctel de anticuerpos monoclonales elaborado por la mencionada empresa.

Este se trata de un tratamiento en fase experimental y aún no está aprobado por la Organización Mundial de la Salud, pero es uno de los más prometedores, de acuerdo con algunos médicos estadounidenses.

La empresa desarrolladora asegura que este fármaco puede reducir los efectos de los virus y acorta el tiempo en el que los pacientes permanecen en el hospital, si se administra al inicio de la infección viral.

An update from President @realDonaldTrump ‘s physician: pic.twitter.com/cTsXO4Df6b

El medicamento, con nombre REGN-COV2, se trata de una terapia de anticuerpos monoclonales, los cuales ayudan a prevenir una infección o a tratarla una vez que se ha desarrollado.

Estos anticuerpos monoclonales, conocidos también como mAB, son copias creadas en laboratorio de anticuerpos específicos encontrados en una persona recuperada de cierta enfermedad específica.

Our statement on the White House compassionate use request for our investigational monoclonal antibody cocktail: https://t.co/cfGTNx3lV7

— Regeneron (@Regeneron) October 2, 2020