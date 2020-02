Quemaba a su hija con fierros calientes

PUBLICIDAD

La Casa Hogar recibió ayer a una niña de tres años de edad con quemaduras muy graves en ambos brazos, al parecer fueron ocasionados con un fierro caliente por su madre, así lo dio a conocer el alcalde Alfredo Paredes López, quien señaló ya se están haciendo todas las investigaciones necesarias.

“Mi esposa me dio a conocer el caso, me enseñó las imágenes y me quedé preocupado, lo primero que hice fue hablar con la directora de la casa hogar y que me pasara el historial de la niña, desgraciadamente no es de Monclova, sino de Cuatro Ciénegas, y lo digo así porque en ese momento iba a girar indicaciones a la Policía Rosa para que fueran por la mamá”.

Señaló que ya se puso en contacto con la alcaldesa de Cuatro Ciénegas, Yolanda Cantú, para hacer labores de vigilancia en la casa de esta mujer, porque tiene cuatro hijos más, y pueden estar en situación de riesgo.

“Trabajamos en conjunto con el DIF, PRONNIF y los gobiernos de Monclova y Ciénegas, para llegar hasta las últimas consecuencias con los padres, porque no podemos dejar a la deriva a los demás niños que siguen con ella”.

Autoridades indicaron que el reporte llegó directamente a la PRONNIF del Estado quien atendió la demanda y resguardó a la menor además de que vigila el estado de salud de los otros cuatro niños.