Quién es La Reinota, la mujer que apareció en un video viral sobre la marcha del 8M

La Reinota, se viralizó luego de que fuera grabada durante la marcha del pasado 8 de marzo regresando un artefacto emisor de gas a los policías que se estaban resguardando detrás de las polémicas vallas metálicas que fueron colocadas alrededor del Palacio Nacional.

En el momento exacto que ocurrió la acción, una de las asistentes de la manifestación grabó a los uniformados lanzando gas a las mujeres para dispersarlas y hacer que se alejaran del “muro de la paz” que mandó a poner el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese momento, todas corrieron al sentido opuesto del artefacto para ponerse a salvo, sin embargo, de entre ellas apareció La Reinota, quien por el contrario, corrió hacia el objeto que acababa de caer al piso, para tomarlo y lanzarlo de vuelta a los policías.

En la grabación que se viralizó en redes sociales se escucha a las asistentes festejar el hecho. Aunque, las celebraciones a esta icónica mujer no quedaron ahí, pues cibernautas comenzaron a enviarle mensajes de apoyo y agradecimiento.

Para felicitar a La Reinota algunas le hicieron ilustraciones (Foto: Twitter/@sirakiry)

“Que se nos muera el miedo y nos nazca la Reinota que hay en cada una”; “Me cuidan mis amigas no la policía y me cuida #LaReinota”; “Eres una REINOTA, de verdad una mujer chingona que SÍ ME REPRESENTA”; “La Reinota nos demostró de la mejor manera que nos cuidan nuestras amigas, no la policia ¡Arriba chingonaaaa!”, fueron algunos de los comentarios que hicieron algunas cibernautas.

¿Pero… quién es la mujer detrás del video?

Tras viralizarse la grabación, la propia Reinota, publicó en su perfil que se trataba de ella, y agradeció el apoyo de todos los comentarios.

“De verdad mi corazón se llena con todos los comentarios que he visto”, dijo el pasado 9 de marzo al romper su paro de labores por la emoción de los mensajes.

Algunas ilustradoras le rindieron tributo a La Reinota (Foto: Twitter/@Acidbunny_)

“Un gusto haberle regresado el gas a los policías que claramente tenían la orden de atacarnos de esa manera. Mentira @lopezobrador_ @Claudiashein que no había gas. Cientos de mujeres sofocadas pero fíjate…. jamás calladas! Y los que soporten!”, aseguró.

La Reinota, es el nombre que tiene en su cuenta de Twitter y como se le ha llamado hasta ahora, no obstante, su nombre es Hellen “G” y también se identifica en Instagram como LilaCizas.

La joven aseguró en una entrevista para Animalpuntomx que el pasado 8 de marzo no tenía planeado ir a la marcha, sin embargo, tras seguir una transmisión en vivo de una feminista decidió preparar sus cosas y salir en ese preciso momento para alcanzar a las manifestantes.

(Foto: Twitter)

Pese a que llegó sola, dijo que se sintió siempre acompañada entre tantas mujeres, a quienes llamó “hermanas”, mismas que buscan que se acabe la violencia de género y los feminicidios.

Señaló que solamente sintió miedo cuando los policías comenzaron a reprenderlas. Recordó que el momento que se viralizó pasó muy rápido para ella, pues tampoco había planeado reaccionar de esa forma al ver el artefacto emisor de gas, por lo que todo se resumió a un reflejo para protegerse y proteger a las demás mujeres.

“Todo fue muy rápido, todo fue súper rápido”, recordó.