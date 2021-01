¿Quién sustituirá el personaje de la liberal y sexy ‘Samantha’ en la continuación de ‘Sex and The City’?

PUBLICIDAD

Este domingo tres de las cuatro estrellas originales de ‘Sex and The City’ han confirmado los rumores de que la serie regresaría a la pequeña pantalla con un número limitado de diez episodios que se emitirán a través de HBO Max y llevarán aparentemente por título ‘And Just Like That…’.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis han publicado el mismo anuncio en sus respectivas redes sociales -un vídeo de la ciudad de Nueva York– para compartir la buena noticia con todos los fans de la historia de Carrie Bradshaw y sus amigas del alma, pero Kim Cattrall no ha dicho -ni escrito- ni una palabra, lo que confirma que no estará presente en esta nueva entrega.