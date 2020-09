Quiere Bortoni la dirigencia nacional

PUBLICIDAD

Gerardo Bortoni sigue siendo el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, al menos hasta que le notifiquen por medio de un oficio tal y como se indica en los estatutos, señaló también que tiene aspiraciones para ser el candidato a la presidencia de la CANACAR nacional y solicitará cuentas claras a través de una auditoría.

“Fue sorprendente la forma en que me destituyeron, fue a través de una notificación firmada por el Presidente Nacional, Enrique Armando González Muñoz, que la hizo llegar a los medios de comunicación y socios de la delegación a través de un grupo de whatsapp en la que yo mantenía comunicación con periodistas y fui eliminado a solicitud desde oficinas centrales”.

Señaló que es increíble entender cómo es posible que la presidencia de Canacar generara esta estrategia para la destitución por fricciones y desacuerdos, principalmente por haber manifestado en más de una ocasión en la asamblea del Consejo Nacional directivo el mal manejo de temas de seguridad por parte de presidencia de Canacar ante autoridades.

Independientemente de no haberse respetado lo que estatutos consideran para un caso de mal comportamiento y los cuales en el tiempo que estuvo frente a la delegación no tuvo acceso de los mismos, por no ser de interés de oficinas centrales que sus delegados sepan cómo atender dentro del marco legal, las acciones y formales legales de acontecimientos que pudieran en riesgo intereses de Canacar, funcionarios y socios.

Derivado de estos hechos y a las formas del licenciado González Muñoz quien tomó acciones como estas hace un año con ex delegados de Tijuana, Morelia, Altamira y Durango quienes no presentaron queja ni defensa, además de pedir la renuncia del Consejo Nacional Directivo de otro tres delegados, incluyendo a Gerardo Bortoni.

“Las formas en que se dieron los eventos están fuera de todo procedimiento indicado en estatutos que rigen a la Canacar, además de violar mis derechos como afiliado de la cámara viene a tratar de desestabilizar más la situación de la región”, comentó.

Esto porque en su momento se notificó a Canacar vía telefónica la realización de la marcha que se hizo por la falta de pago de AHMSA a los transportistas y se autorizó, fue a través de un audio de whatsapp donde le informaron que el licenciado González Muñoz estaba enterado y apoyaba la realización de la marcha además intentaba buscar soluciona través de la presidencia de Canacero.

Gerardo Bortoni le dijo que no era necesario, era un tema delicado y no tendría sensibilidad de problemática, le dijo que por experiencia y relación comercial que tenía con directivos de AHMSA podían hacerlo sin su intervención.

Comentó que no se pondrá en riesgo la mitad Estado por una situación que pudo ser atendida de manera directa entre ambas partes.

“En caso de que la nota no sea aclarada en el sentido de que el procedimiento no fue el correcto y que el presidente se ha excedido en sus facultades, seguiré ostentando el cargo como delegado de Canacar de la delegación Monclova, espero que exista entendimiento pues no aporta buena imagen a la institución, como presidente de la Unión de Organismos hace de conocimiento de amigos y socios que se debe solidarizar para respetarse trabajos y formas por cada uno de ellos, ya que se hace con el mayor profesionalismo entrega y sacrificio por el gremio”.