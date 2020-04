“Quiero pelear en grande”, Luis Ricardo Aguayo

PUBLICIDAD

Cada idea y sentimiento de Luis Ricardo Aguayo Valdez se enfocaron claramente en que el Box es un deporte que lo lleva dentro de su corazón y su mente, una disciplina que apenas en 4 años de práctica lo ha sembrado en su humanidad el hambre de triunfar.

Desde la edad de 15 años inició en el gimnasio de la “Marsopa” Castro, era un deporte que no le llamaba la atención, sin embargo, por órdenes de su padre, el joven atleta asistió a los entrenamientos en forma regular.

“No me llamaba la atención el box, me dijo mi padre que fuera a entrenar, estaba en la preparatoria COBAC Carmen Elizondo, me quedaba cerca y fui a la Casa Meced, poco a poco me di cuenta que no podía dejar de entrenar.

Las primeras veces que subí al encordado sufrí muchas derrotas, me tocaron peleadores duros, pero eso me inspiró a seguir adelante, a no dejarme vencer, y así lo hice”, recalcó Ricardo.

Aguayo Valdez, actualmente con 19 años de edad, lleva ya aproximadamente 50 combates en el ámbito amateur, entre los cuales lleva en su registro 37 peleas ganadas, su experiencia le ha dado la seguridad para dar el salto al nivel profesional, lo que piensa hacer para este año.

“Nunca sentí miedo al subirme al ring, al contrario me gustaba el reto de cumplir conmigo mismo la victoria, soy fajador, me han dicho que me salen bien los ganchos y los rectos, me gusta mucho el box y cuando no lo practico me siento molesto.

Uno de los mejores recuerdos que tengo en mi trayectoria fue cuando viajé a una isla de la República de Chile, competí por un campeonato sudamericano de la Asociación de Box Amateur de Tamaulipas.

Me comentaron que pelearía con un duro rival, sin embargo, un solo round fue lo que aguantó el peleador argentino, ya no quiso salir al segundo episodio. Allá respetan mucho a los mexicanos, me atendieron súper bien, me agradó mucho estar allá”.

Luis Ricardo Aguayo, es ahora un estudiante de 19 años que cursa la Ingeniería Industrial en el INSUNTE, una carrera que convive ahora con el firme deseo del monclovense de adentrarse en el camino del box profesional.

Los obstáculos y derrotas en su trayectoria, no hicieron más que sembrar el coraje y sacar la casta de un campeón, de un guerrero que busca alcanzar sus metas, de un hijo que busca cumplirle a sus padres y hermanos.

“Mi familia quieren que siga lo que quiero ser, lo que me guste, ellos respetan esa decisión y están orgullosos de lo que he hecho, este año planeo debutar como profesional.

Mi propósito y mi deseo es salir a competir profesionalmente, me gustaría salir con mi entrenador con el que inicié, quiero ser un campeón mundial, pelear en las Vegas, deseo pelear en grande”, recalcó Ricardo.