Quitan 4 MMDP a Coahuila

Lo digo de frente, no me escondo y tampoco ando haciendo politiquería barata: Miguel Ángel Riquelme Solís

PUBLICIDAD

NUEVA ROSITA, COAH.- Al señalar que son 4 mil millones de pesos lo que ha dejado de percibir Coahuila por parte de la Federación, el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís añadió “Es desastroso el presupuesto que acaba de aprobar la actual legislatura.

Lo digo de frente, no me escondo y tampoco ando haciendo politiquería barata, ni grilla, dijo.

Agradeció a la senadora, Verónica Martínez por ser parte fundamental del cabildeo que intentaron hacer y, a la vez, a los tres diputados que votaron en contra y que habrán de votar en contra del presupuesto general, sin embargo, añadió, desgraciadamente no hubo oídos para Coahuila.

El mandatario estatal, expresó “Estaremos recordándole a toda la sociedad coahuilense, cada uno de los rubros en los cuales nos vimos afectados y también se va a ver afectada la ciudadanía el año entrante, a falta de presupuesto”.

Aun no alcanzamos a descifrar cual es el impacto económico que vamos a tener, pero, aseveró, ya sabemos cuánto no llega al Estado, se trata de 4 mil millones, gracias a la aprobación de este presupuesto.

Nos da gusto que amplíen el programa para Adultos Mayores, que apoyen a las madres solteras, a las personas con discapacidad, a las familias coahuilenses, pero lo que no visualizaron es un equilibro del presupuesto porque no nada más se requiere eso, sino seguir creciendo en infraestructura para el desarrollo económico en la parte agroalimentaria y en todos los sectores que son productivos y que generan empleo, abundó, Riquelme Solís, insistió, no hay un equilibrio en el ejercicio presupuestal pues no está contemplado el desarrollo económico ni el gasto respecto a cuánto durará la pandemia.

Miguel Ángel Riquelme precisó “Pudimos librar, más allá de diferencias ideológicas y partidarias, una gran batalla contra la pandemia y otra más contra las decisiones del Gobierno Federal”.

Agregó que en estos momentos el Estado tiene un gasto mucho más allá de lo proyectado, más de mil millones de pesos, y es la entidad que mayores pruebas aplica en COVID, lo cual permite detectar los positivos, aislados y tomar medidas a tiempo.

Somos además dijo, uno de los Estados que cuando se requiere ampliar la capacidad hospitalaria, tienen manera de hacerlo cuando hay Estados que ya no tienen manera de crecer.

Son muchas en sí, añadió el mandatario estatal, las acciones que dejaremos de hacer, gracias a lo que se visualiza como la aprobación de uno de los peores presupuestos que me haya tocado ver en las oportunidades que se me han dado en la administración Pública, dijo el Gobernador.

Por último, dijo, Coahuila no se detiene y para ello ya se están viendo obras con recursos de las y los coahuilenses para completar el Corredor Económico del Norte y seguir construyendo la infraestructura que hace falta para el desarrollo económico.