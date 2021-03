Ráfagas deportivas

PUBLICIDAD

BUENOS DÍAS….SARAPEROS de Saltillo, continúa trabajando con el fin de reforzar todos sus departamentos y de esta forma lograr los objetivos, de estar en la fiesta final de play off de la Zona Norte, ya lo demás vendrá después, por cierto comentan que César Cantú García, presidente del conjunto verde, abrió la cartera, logrando la contratación de Kennys Barhas de Puerto Rico y el cubano Guillermo Avilés, pero también ya contará con el zurdito lanzador de 96 millas Yadiel Rodríguez, el estadio Francisco I. Madero con su modernización que inició en el 2020 se verán nuevas caras, todo para satisfacción de los aficionados que asistan a apoyar el equipo de la capital de Coahuila.

PERO TAMBIÉN los que no duermen, es el club Algodoneros de Unión Laguna, le están echando mucha crema a los tacos, ya que desean ser protagonistas en este edición 2021 del beisbol de verano, ya habían informado sobre la contratación del lanzador cubano Elián Leyva, ya es reconocido su trabajo en Liga del Pacífico, parece cubrirá la ausencia de Frankie De la Cruz que llegó al Palacio Celestial, o también puede ser por la ausencia de Dustin Crenshaw, que mejor desea quedarse al lado de su familia, no quiere broncas con su pareja… EL que está luciendo en grande con los Mets de Nueva York es Francisco Lindor en Spring Training de Grandes Ligas, ahora lucirá más con los 300 millones de dólares que va a recibir, por varias temporadas.

DESDE Reynosa Tamaulipas, se reportó el “Chino” Contreras, hermano de Erasmo jugadores estelares del equipo tri campeón en softbol sabatino de la Coca Cola, pues bien me comenta el Chino, que en las tardes y en ocasiones asiste a una academia de beisbol que tiene por ahí, el “Jefe” Saúl Soto, puede que en esta semana santa, me dé una vuelta por Reynosa, para visitar al ex receptor de los Acereros de Monclova, a la mejor el año venidero ya se convierte en mánager, como lo está haciendo Adán Muñoz con Tigres de Cancún Quintana Roo, me platicó Contreras que por ahí en esta academia está el venezolano Rómulo Martínez, hombre de gran experiencia en el beisbol de Grandes Ligas y en México, pues ya estuvo como timonel emergente de los Piratas de Campeche, cuando dieron de baja a Daniel Fernández, se me hace que ahora que no cuento con un trabajo fijo, me dedico a ser buscador de talentos, aquí hay muchos en Región Centro de Coahuila.

CULMINÓ el torneo estatal de Futbol Sub-12 Y Rayados de Monclova, le estaba ganando la final de campeonato a Torreón, fue un torneo que organizó el licenciado Juan Elizalde Vallejo presidente de la asociación, los muchachos felices por volver a las canchas a tomar oxígeno… Y Rey Carmona también me informó la tarde de ayer los triunfos que obtuvieron en cuartos de final, algunos equipos, en cancha de Estancias Real Regina eliminó a Deportivo Flores en la intermedia, Zorritos se impuso ante Halcones Chinameca en cancha de la azteca, por cierto en esa misma cancha de la azteca, los representantes de Colinas de Santiago, llevaban ventaja ante Potros del Río con marcador de 2 goles a 0.