Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS… LA CONADE, será ahora la que esté organizando los campeonatos estatales y nacionales de beisbol, según me lo hizo saber el profesor Ariel Flores titular de asociación, bueno repitió para seguir rigiendo los destinos del deporte rey en Coahuila, no tuvo rival, por cierto llega mañana viernes a Monclova, para estar presente en la junta previa al campeonato estatal de beisbol 13-14 años que se celebrará en Monclova, Ariel viene con dos seleccionados de Saltillo, estás con un mes de anticipación de prepararon, lo que no se hizo en Monclova, bueno desconozco su Manuel Cantú, sabía de este campeonato, ojalá y no hayan integrado una selección al vapor, pues yo no vi en ningún parque que se estuvieran preparado en la selección de 13-14 años.

LO MISMO puede sucederle a la selección de la Ribereña que este día estará compitiendo en el campeonato estatal de beisbol 15.16 años que hoy inicia en Saltillo, y en donde esperan la llegada de Piedras Negras, Torreón, Parras De la Fuente, Ramos Arizpe y Sabinas, quien sabe a qué jugadores llevará Monclova, algunos recomendados y otros, que deben de haber hecho buenos números o se cuidaron bien ante la llegada de la pandemia…

LES recuerdo que también Porfirio Ramos, este viernes y sábado a las 10:00 de la mañana en parque Ferrocarrilero, estará inaugurando el torneo de beisbol “Nuevos Valores con talento”, estando presentes equipos de Nuevo León, Monclova y la Escuela de Beisbol de Pilo, lo interesante es que estarán como invitados de honor Jesús “La Liebre” Valdez, la Yegua Servando González, Horacio Zertuche y Jesús Oyervides.

UN VERDADERO recital de picheo, fue la carta de presentación de Gerrit Cole lanzador de los Yankees de Nueva York, este martes dejó abanicando la brisa a 13 cañoneros de los Orioles de Baltimore, los embrujó por completo con disparos arriba de las 100 millas, y es que Cole dejó descansar su brazo en Spring Trainnig, para llegar a la temporada en excelente forma…

EN OTRA información este sábado en la capital del cono, se estará realizando el Juego de Estrellas de la Liga de Softbol de este lugar, ya Guicho Salazar me tiene al tanto de lo que está sucediendo en el deporte de este pequeño poblado de Coahuila, en donde también se cuenta con una fuerte Liga de Beisbol Ranchera, con participación de equipos de San Buena, Nadadores, Frontera, y Cuatro Ciénegas, así como dos de Sacramento…

AUNQUE ustedes no lo crean, todavía no inicia el beisbol de Verano LMB, en la Liga Mexicana del Pacífico, ya toman ventaja algunas organizaciones para darle más forma a sus equipos, por ejemplo los Naranjeros de Hermosillo rectifican en la dirección a Juan Navarrete, ahora este equipo quiere ser protagonista de nueva cuenta para el 2021-22, por esa ha formado un cuerpo técnico de lo mejor con Juan Francisco “Chico” Rodríguez, coach de banca, Elmer Dessens en el pitcheo, Maximino León, pero también estarán en el roster del equipo Naranja Alfredo Amezaga, Eruviel Durazo, Cornelio García y Adolfo Camacho.