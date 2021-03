PUBLICIDAD

BUENOS DIAS…INICIO las ráfagas deportivas de hoy, informando que anoche hubo reunión de representantes de equipos de la prestigiada liga de beisbol de primera fuerza licenciado “ Eleuterio López Aguilar”, la situación está al rojo vivo, pues participan 18 equipos, el tema a tratar, realizar dos grupos, para no combinar los fuertes con los débiles, ahí todavía se sostienen en el liderato con 3-0 Gigantes de la sección 29, Tigres de Carlos Delgadillo y Generales del licenciado Ervey Moreno, los seis restantes tienen 2-1 y los demás 10 que faltan cuenta con 1-2.

EN OTRA noticia, me comunico ayer el regiomontano Aurelio Cervantes, que los Sultanes de Monterrey darán la sorpresa en la edición 2021 del torneo de verano de LMB, por lo pronto me dicen llegara de refuerzo el lanzador Venezolano Arnaldo Hernández que cuenta con 25 años de edad, fue protegido primero por Reales de Kansas City, el año pasado estuvo con los Tiburones de la Guaira que dirigió Lino Rivera, dicen que tiene una recta de 95 millas, pero no creo que esos disparos asusten a Erick Aybar, Chris Carter, Jesse Castillo o a Rodolfo Amador.

“YA QUISIERA” me dice el cubano, que llegue el mes de Abril, pues me tienen ya cerca de 401 día encerrado en mi casa por culpa del Covid-19, por cierto ayer me comento el chamaco Carlos Delgadillo de que el 23 de abril, en su natal San Luis Potosí, estarán realizando un evento Copa de beisbol San Luis Potosí 2021 en su primera edición, ahí estarán compitiendo hasta el 16 de mayo los equipos, Sultanes de Monterrey, Generales de Durango, Rieleros de Aguascalientes, Bravos de León y Mariachis de Guadalajara.

ALFREDO “zurdo” Ortiz legendario lanzador de Liga Mexicana y del Pacifico, y sus señora esposa Rosy están hospitalizados, por ser víctimas del asesino invisible Covid-19, YO desde este espacio envío una oración, para que se recuperen los más pronto posible, el nativo de Medellín del Bravo Veracruz, nació un 12 de enero de 1944, fue un lanzador de respeto por sus gran control, incluía recta, curva, cambio de velocidad y tirabuzón, estuvo con Diablos Rojos de 1963 hasta 1977, logrando es parte de cinco títulos de los pingos recuero que en 1969 alcanzo 23 victorias, después dejo a los Diablos y llego hasta los Piratas de Sabinas allá por el 73, sus records fueron superados por Ramón “tres patines” Arano y Ángel Moreno.

YA MERO Arturo Puebla estará organizando interesante torneo de Carambola Tres Banda y un Pool Bola Nueve, eso debe de suceder ya la semana que entra ahí en Billares Puebla, la llegada de la pandemia enfrió mucho a los billaristas, pero ya llego el tiempo de comenzar a practicar…Reporto Baldemar Espinoza, dice que ya mero arranca la liga, a la mejor este domingo hay juegos amistosos, así como en la 60 y más que dirige Horacio Zertuche, estaré al tanto si acaso hay alguna información.