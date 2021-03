PUBLICIDAD

BUENOS DIAS….COMO dijo el general MacArthur “regresaré”, ahora aquí me tienen de nuevo en el diario que me vio nacer, bueno de eso hace más de 32 años, hoy me uno al staff de excelentes reporteros, que día con día aportan lo mejor, para tener a La Voz de Monclova como el número uno en información, claro agradezco las atenciones de Jorge Salazar y la dirección general de este diario, que me da la oportunidad de estar con los cientos de lectores, que en todo momento han estado conmigo, gracias a Dios…INICO mis Ráfagas Deportivas para poner a sus órdenes mi WhatsApp 866-209-03-18, para cualquier información deportiva, y claro para que mis amigos empresarios, nos nutran de publicidad..

LA BUENA noticia es que, para la mejor afición del Centro y Norte de Coahuila, es el inicio del Mini Camp, de los campeones de LMB, Acereros de Monclova, Pat Listach, se encuentra contento, con la llegada de titulares del equipo de la Furia Azul, su cuerpo técnico, ya sudaron la playera en dos ocasiones, estando presentes el “Coyote” Matías Carrillo, Dallas Williams, Martín Arzate, Danielín Acevedo y Francisco Villegas, a lo lejos allá de la barda del prado derecho, divisamos, el buen trabajo desarrollado en el bullpen por Al Alburquerque, Francisco “Látigo” Ríos, Mario Morales y otros más, también hay gente joven que esta en este Mini Camp, ya después vendrá la pretemporada, que puede ser en otro lugar, con el fin de culminar con el trabajo de modernización del Coloso del Norte, después les digo en donde será.

“FELICITACIONES Ramiro, ya sabíamos que le gente que conoce de deporte de los diarios locales, te abriría las puertas del éxito”, me dijeron en sus redes sociales, Arturo Aguirre, Jesús “Win” Morales, Saúl Ríos Pompa, Javier Esparza De la Cerda, Carlos Gutiérrez Recio y Alina Garza Herrera directora del INEDEC, se los agradezco…Seth Davis y Seth Lucio son dos jóvenes con talento, que en el 2019 estuvieron en el Mini Camp de Acereros, hoy regresaron y al lado de Manny Olloqui, vienen por lo que dejaron pendiente por culpa de la pandemia.

EN OTRA Noticia los Tigres de Quintana Roo, programan el inicio de su Spring Training para el lunes 19 de abril, el 18 de abril llegan los integrantes del cuerpo técnico para hacer el proyecto deportivo de este arranque, para el 25 de abril ya deben de reportar la mayoría de los jugadores….ALEJANDRO ORTIZ, recordó hace días en un evento realizado en San Antonio Texas, aquel cuadrangular que pego en su debut en triple AAA con los Orioles de Baltimore, fue un cañonazo similar al que pegó años antes su maestro Andrés Mora Ibarra, la pelota cayó en la fuente de este estadio de Baltimore.

MAÑANA, me dará a conocer Arturo Aguirre, la nueva organización del equipo Gallos de la Secundaria Uno de la Obrera Sur, ya no estará apoyando a los traileros, pues alguien por ahí le quito la representación, y mejor que se quede con ese equipo en la Liga de Futbol Master City y Súper Master. Hasta aquí mis Ráfagas Deportivas.