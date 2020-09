Raymix confiesa que su familia no tomó a bien su homosexualidad (VIDEO)

Me cambió, antes no estaba mucho con mi familia, me la pasaba viajando. Arreglé bastantes temas con ellos, sobretodo lo de mi homosexualidad que recientemente igual hice un video saliendo del clóset y pues con ellos, con mi familia sí había tema de eso pero ahora estando con ellos, conviviendo, hablando mucho, hemos avanzado. Me siento tranquilo y creo que ha valido la pena”.